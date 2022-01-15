Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в микролифе и резко ответила хейтерам

“Люди на моей странице делятся на два типа: первый – на тех, кто создает свою жизнь, второй – на тех, кто ее комментирует. Смешно наблюдать за тем, как кто-то пытается угадать, что ж на самом деле происходит в чужой жизни, и выдвигают свои варианты”, – написала она.

“Хочется просто пожелать вам большого счастья и заняться собой и своей жизнью. Может быть, тогда она станет интереснее, и у вас не будете времени на чужую жизнь и глупые комментарии”, – добавила Реус в подписи.

“Да, бог рассудит всех нас за то, что мы сделали, и за то, что мы заслужили в нашей жизни. Поэтому – не волнуйтесь”, – написал в комментарии под фото невесты Мурат Налчаджиоглу.

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Публикация от Макияж Киев * (@__l_i_l_i_a___)

Контекст:

Налчаджиоглу – бывший муж строящей карьеру в РФ украинской певицы Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011).

За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

Летом 2020 года Налчаджиоглу отпраздновал 43-летие в Одессе в компании своей новой девушки Лилии Реус, а зимой 2021 года пара отдыхала в Карпатах. 24 сентября Лилия сообщила, что Налчаджиоглу сделал ей предложение, и похвасталась кольцом на безымянном пальце.

В конце октября Налчаджиоглу познакомил дочь Софию со своей невестой.

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