 

Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в микролифе и резко ответила хейтерам

15.01.2022, 19:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Люди на моей странице делятся на два типа: первый – на тех, кто создает свою жизнь, второй – на тех, кто ее комментирует. Смешно наблюдать за тем, как кто-то пытается угадать, что ж на самом деле происходит в чужой жизни, и выдвигают свои варианты”, – написала она.

“Хочется просто пожелать вам большого счастья и заняться собой и своей жизнью. Может быть, тогда она станет интереснее, и у вас не будете времени на чужую жизнь и глупые комментарии”, – добавила Реус в подписи.

“Да, бог рассудит всех нас за то, что мы сделали, и за то, что мы заслужили в нашей жизни. Поэтому – не волнуйтесь”, – написал в комментарии под фото невесты Мурат Налчаджиоглу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Макияж Киев * (@__l_i_l_i_a___)

Контекст:

Налчаджиоглу – бывший муж строящей карьеру в РФ украинской певицы Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011).

За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

Летом 2020 года Налчаджиоглу отпраздновал 43-летие в Одессе в компании своей новой девушки Лилии Реус, а зимой 2021 года пара отдыхала в Карпатах. 24 сентября Лилия сообщила, что Налчаджиоглу сделал ей предложение, и похвасталась кольцом на безымянном пальце.

В конце октября Налчаджиоглу познакомил дочь Софию со своей невестой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09 / В Беларуси горела фабрика. Жертв нет

03.03 / Маск решил построить новый город в Техасе

02.09 / ВАКС приговорил к шести годам лишения свободы экс-главу райсуда в Тернопольской области

20.01 / ОБСЕ исключила признание конфликта в Донбассе замороженным

30.01 / Координатор ФБК в Поволжье объяснил подоплеку незаконных акций в России

16.11 / Законопроекты об изменении порядка изъятия детей отозваны из Госдумы

06.08 / Появились новые требования к автомобильной аптечке

29.07 / Трамп назвал причину вывода войск из Германии

02.07 / Подрыв независимости НБУ ставит под угрозу авторитет и поддержку реформ в Украине – Евросоюз

12.02 / Байден отменил финансирование строительства стены на границе с Мексикой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика