По слухам iPad Pro получит поддержку беспроводной зарядки MagSafe

В сети распространяются упорные слухи о намерении инженеров компании Apple оснастить новую модель планшета iPad Pro системой беспроводной зарядки MagSafe. Очевидно, устройство разместится прямо под «яблочным» логотипом, утверждают источники.

Слухи появились в связи с сообщениями о новой задней панели устройства. Ранее говорили еще о стеклянной панели. Однако инсайдеры теперь сами опровергают данную информацию. Видимо, производитель не захотел, чтобы его новое изделие получило недобрую славу слишком хрупкого гаджета.

Впрочем, некоторые эксперты напоминают, что алюминиевая панель, которую сейчас используют в планшетах, не позволяет обеспечить работу беспроводного зарядного устройства. Как будет решена проблема, мы, очевидно, узнаем уже от самих разработчиков.