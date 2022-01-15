 

Гурбангулы Бердымухамедов признался, что до сих пор не запомнил имя президента Казахстана

15.01.2022, 18:51, Разное
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Президент Туркменистана Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов в интервью телеканала “Нур” признался, что до сих пор не смог выучить имя лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева. По мнению Аркадага, у казахов слишком сложные и длинные имена.

Токаев за время своего президентства трижды встречался с туркменским лидером, и два раза они давали совместную пресс-конференцию. Любопытно, что Гурбангулы Бердымухамедов ни разу не произнёс имя своего визави, однако оно присутствует в официальных стенограммах его речи на сайте правительства. По словам Бердымухамедова, Токаев признавался ему в частной беседе, что эта проблема преследует его с детства. Имя Касым-Жомарт не могут запомнить не только лидеры соседних государств, но даже его собственные родители.

“Он очень интеллигентный и тихий человек, этот Токаев. Он как-то поделился со мной, что его собственная мать порой называет его то Кемаль-Жозы, то Керим-Жизель, то даже Карим Ренатович. И даже такие великие люди, как я, не в силах запомнить его имя. Думаю, ему стоит поменять его на Нурсултан. Мы как-то привыкли, что Казахстаном правит Нурсултан, этой традиции много лет, и я не вижу смысла от неё отказываться”, – поведал Гурбангулы Бердымухамедов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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