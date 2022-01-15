Стиль не знает возраста: как правильно одеваться, чтобы выглядеть моложе (уловки от профи)

Выглядеть моложе — естественное желание, которое возникает у любой женщины с возрастом. Однако далеко не все представительницы прекрасного пола готовы к радикальным трансформациям в виде пластики или инвазивных косметологических процедур.

К счастью, есть вполне безопасный способ выглядеть моложе своего возраста — это подобрать правильную одежду. Какую именно, узнаете из сегодняшней статьи.

Обтягивающее платье

Необязательно оно должно быть черным. Оно может быть и темно-коричневым, и насыщенным синим, и любого другого оттенка, который вам импонирует. Сочетайте этот наряд с армейской обувью. Именно тогда получится молодежный образ, который визуально убавит вам несколько лет.

Корсет и брюки

Корсет — та деталь гардероба, которая уже много лет не выходит из моды. Но если раньше корсеты надевали под платья, то теперь это уже не разновидность нижнего белья, а полноценный верх. Корсет можно носить вместо футболки и сочетать не только с юбкой, но и с брюками. Особенно привлекательный молодежный образ получается, если совместить корсет и брюки-клеш.

Вещи из твида

Для создания романтического образа используйте вещи из твида. Очень стильно выглядит комплект из твидовой юбки и пиджака в сочетании с черными лакированными ботфортами. Эффектный лук завершат меховая сумочка и солнцезащитные очки.

Ковбойские сапоги

Эта обувь однозначно омолодит любой образ. Большим ее преимуществом является универсальность, независимо от сезона. Вы можете надевать ковбойские сапоги под джинсы в холодное время года. Летом такая обувь будет гармонично смотреться вместе с платьями мини.

Спортивный топ с блейзером

Если вы можете похвастаться стройной фигурой, тогда смело останавливайте свой выбор на данном комплекте. Спортивный топ и блейзер гарантированно сделают вас моложе. Такой верх хорошо сочетается с классическими джинсами. Они могут быть либо прямого кроя, либо клеш. В плане обуви выбор не ограничен, но лучше всего подойдут кеды или кроссовки. Кстати, такой комплект еще и будет визуально вас стройнить.

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Салатовый цвет

Монохромные ансамбли также могут помочь с проблемой омоложения. Как ни странно, но лучше всего подойдет комплект нежно-салатового цвета. Именно такой оттенок визуально сделает вас моложе. А вот очень насыщенный зеленый цвет, напротив, состарит.

Кардиган-топ

Вообще, кардиганы считаются скучным предметом гардероба, однако современные модницы нашли способ сделать их более привлекательными. Речь идет о кардигане-топе на одной пуговице. Такая одежда лучше всего гармонирует с брюками.

Оригинальный крой и прозрачные вставки

Чтобы выглядеть моложе, нужно делать ставку на креативный стиль. Отдавайте предпочтение одежде асимметричного кроя, оригинального дизайна. Не лишними будут либо прозрачные вставки, либо изделия из полупрозрачного материала.

Домашняя одежда

Омолаживает также и неформальный стиль. Смело выходите на улицу в том, в чем вы ходите дома. Например, в леггинсах, футболке оверсайз с рисунком, цветастой кофте из флиса. В таком образе вы будете выглядеть, как подросток.