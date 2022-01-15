 

Певец Эмин обнял и поцеловал эффектную брюнетку

15.01.2022, 18:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Азербайджанский и российский певец, музыкант и автор песен Эмин, недавно вернувшийся к своей жене Алёне Гавриловой, весьма удивил своих поклонников.
В соцсетях Эмин Агаларов поделился фотографией, на которой он обнимает и целует симпатичную брюнетку. Фото вызвало искреннее удивление поклонников, поскольку недавно Агаларов вернулся к своей жене, модели Алёне Гавриловой, с которой развёлся в 2019 году. У пары есть дочь Афина, которая родилась в 2018 году. Более того, фотография была очень трогательно подписана: «С днем рождения, моя ЛЮБОВЬ. Шейла, будь счастлива, всегда!!!» Подпись заканчивалась словами: «Лучшая сестра на планете».

Далеко не все знали, что эффектная, счастливо улыбающаяся девушка на фото – Шейла Агаларова, сестра артиста. При этом поклонники отметили, что рядом с близким человеком певец выглядит совсем другим, довольным и жизнерадостным.

Источник: www.popcornnews.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.10 / Мнение: О новых тревожных симптомах у Владимира Путина

09.06 / Ученые из США раскрыли тайну возникновения полярного сияния

02.10 / Экономист Колташов: США не откажутся от давления на Россию

25.03 / Ученые из США считают еду, приготовленную вне дома, опасной для жизни

23.07 / По мнению The EurAsian Times, Россия обыграла США на рынке вооружений Индии

06.11 / Появились слухи об отставке Путина из-за проблем со здоровьем – в Кремле ответили

09.09 / Сестры Кардашьян снялись в соблазнительных нарядах в рекламе нового парфюма

16.07 / Медики из Уфы научились ставить диагноз ребенку еще в утробе матери

23.09 / Убывающая Луна: что, по мнению астрологов, обязательно нужно сделать с 22 сентября по 5 октября

26.12 / Мнение: Допрос князя Михаила Андроникова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика