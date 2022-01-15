Певец Эмин обнял и поцеловал эффектную брюнетку

Азербайджанский и российский певец, музыкант и автор песен Эмин, недавно вернувшийся к своей жене Алёне Гавриловой, весьма удивил своих поклонников.

В соцсетях Эмин Агаларов поделился фотографией, на которой он обнимает и целует симпатичную брюнетку. Фото вызвало искреннее удивление поклонников, поскольку недавно Агаларов вернулся к своей жене, модели Алёне Гавриловой, с которой развёлся в 2019 году. У пары есть дочь Афина, которая родилась в 2018 году. Более того, фотография была очень трогательно подписана: «С днем рождения, моя ЛЮБОВЬ. Шейла, будь счастлива, всегда!!!» Подпись заканчивалась словами: «Лучшая сестра на планете».

Далеко не все знали, что эффектная, счастливо улыбающаяся девушка на фото – Шейла Агаларова, сестра артиста. При этом поклонники отметили, что рядом с близким человеком певец выглядит совсем другим, довольным и жизнерадостным.

Источник: www.popcornnews.ru