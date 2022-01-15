“Укртрансбезопасность остается открытой для сотрудничества со всеми правоохранительными органами”. В ведомстве прокомментировали информацию про обыски

По информации блогера Анны Минюковой, которую она опубликовала в Facebook 14 января в центральном офисе Государственной службы безопасности на транспорте ГБР провело обыски, связанные с закупкой специальной формы для инспекторов службы. На официальных страницах ГБР и сайте ведомства информация о проведении следственных действий в УТБ на момент написания новости отсутствует.

УТБ на странице в Facebook обнародовала информацию о проведении тендера.

“В конце 2021 года Укртрансбезопасность впервые за всю историю службы объявила тендер на закупку униформы для инспекторов. Соответствующий тендер на приобретение 400 комплектов униформы на общую сумму 3 898 488 грн был объявлен на платформе ProZorro (ДК 021:2015: 18110000-3) 23 ноября 2021 года. Тендер состоялся без замечаний. Его выиграла компания с многолетним опытом работы в соответствующей сфере. В конце декабря униформа была изготовлена и поставлена в УТБ, о чем были подписаны соответствующие акты. Комплект униформы состоит из 13 предметов: кепи, шапка трикотажная, куртка зимняя, брюки зимние, костюм (куртка, брюки повседневные), кашне трикотажное, перчатки, наплечные знаки различия, жилет, ботинки, полуботинки. Цена одного комплекта составляет 9746 грн 22 коп.”, – сказано в сообщении.

В службе подчеркнули, что Укртрансбезопасность остается открытой для сотрудничества со всеми правоохранительными органами и готова оказывать содействие в расследованиях правоохранителей.

https://www.facebook.com/DSBT.UA/posts/297749822398986

—