Вежливые зеленые человечки встретят невежливых желтых. Путину пришлось ретироваться – Каспаров о Казахстане

“История с Казахстаном показала реальное место Путина в мировом порядке. Можно говорить на жаргоне, можно сказать так: оно не самое значимое, хотя в российском блатном жаргоне есть другое слово. Думаю, ему товарищ [председатель КНР] Си [Цзиньпинь] показал это место, сообщил о том, что войска должны уйти, потому что буквально за 48 часов поменялась вся риторика российских начальников”, – сказал он.

По словам оппозиционера, и министр обороны России Сергей Шойгу, и возглавивший силы ОДКБ в Казахстане российский генерал-полковник Андрей Сердюков говорили, что они там “основательно”.

“Потом вдруг выяснилось, что надо убираться оттуда, потому что никаких там не было публичных встреч, все эти байденовские примочки – позвонить, поговорить. Думаю, просто был послан сигнал из Пекина, что надо убираться, потому что если не уберетесь – вежливые зеленые человечки встретят невежливых желтых. Не будем забывать еще про одну страну, она упоминалась, по Казахстану проходит таким рефреном: Турция. Ведь все-таки Казахстан воспринимался и Турцией, и Китаем как зона их интересов”, – подчеркнул Каспаров.

Он назвал показательным, что ни президент Турции Реджеп Эрдоган, ни глава КНР Си Цзиньпинь “не выступили по этому поводу, а трудно представить себе, что такая важная страна, которая фактически вдруг была оккупирована российскими войсками, они к ней потеряли интерес”.

“Это означает только одно – шли какие-то разговоры, и в этих разговорах, видимо, Путину объяснили, что надо уходить, потому что такая скорость сбора манаток и просто убегания из Казахстана явно противоречит тем заверениям, что мы туда пришли контролировать. […] Совершенно очевидно, что вектор поменялся. Шли они туда с другими целями, туда перебрасывались тысячи – десятки самолетов туда везли войска. Это была де-факто оккупация, у Путина была цель поставить, как он считал, под контроль казахскую индустрию – куски жирной собственности, которые могли бы частично перейти в собственность путинского олигархата. Но оказалось, что товарищи из Пекина и другие какие-то товарищи, враги из Анкары – у них другие взгляды на этот вопрос. Поэтому Путину пришлось ретироваться”, – объяснил Каспаров.

По его словам, ситуация является свидетельством реальной власти Путина, когда “понты кончаются, надо принимать уже какие-то решения и когда напротив сидит не Байден трясущийся с продажным Керри, а китайцы и турки – ситуация меняется”.

Контекст:

В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Одним из требований протестующих было полное отстранение от власти первого президента Нурсултана Назарбаева. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в связи с протестами и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Вскоре они “приступили к выполнению задач” в этой стране.

Путин говорил 10 января, что войска ОДКБ проведут в Казахстане “ограниченный по времени период”, какой сочтет возможным для их применения Токаев.

Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена. 13 января в минобороны РФ сообщили, что военные из стран ОДКБ начали покидать Казахстан.

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