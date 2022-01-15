 

Samsung установит на смартфон Samsung защитное стекло Gorilla Glass Victus+

15.01.2022, 18:14, Новости дня
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В компании Samsung решили позаботиться о лучшей защищенности своих смартфонов. Как стало известно, модель мобильного гаджета Galaxy S22 получит стекло экрана с большей степенью защиты от царапин и трещин.

Речь идет о Gorilla Glass Victus+, говорят эксперты. Отметим, что под данным брендом выходят одни из самых лучших в мире защитные стекла.

Также специалисты напоминают о том, что модель защитного стекла Gorilla Glass Victus вышла в свет еще в 2020 году. Она получила очень много позитивных отзывов пользователей и была признана экспертами. В данном случае, речь идет об улучшенной версии с индексом «+», у качества которой еще выше. Вероятно, «Самсунг» установит сразу два стекла на передней и задней панели в самых дорогих моделях линейки.



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