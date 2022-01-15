 

Подмосковный производитель «Метрон» искоренит мировой дефицит микрочипов

15.01.2022, 18:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Зеленоградский производитель электросхем, процессоров и товаров народного потребления «Метрон» планирует запустить новую производственную линию для покрытия мирового дефицита микрочипов. Об этом корреспонденту ИА «Нанорама» рассказали в пресс-службе завода.

«Буквально вчера наш отдел маркетинга выявил дефицит на рынке микрочипов и устройств. Дефицит серьёзный, влияет на автомобильный рынок и даже, прости Господи, на геймеров. Мы держим нос по ветру и поэтому в марте месяце переведём один из наших цехов под выпуск более современных устройств», – рассказал представитель предприятия.

Сообщается, что перепрофилирован будет 3-й цех завода «Метрон», ранее выпускавший сушилки для обуви.

«Мы уже в апреле сможем отгрузить 20 тонн процессоров, а если достроим ЖД-ветку до цеха, то еще больше. На месте не топчемся, уже начали работы по ремонту кровли», – отчитался собеседник издания.

Новое производство будет выпускать передовые ПЛИС-схемы и МЭМС-электронику. К 2025 году планируется освоить выпуск микропроцессоров по технологии 65,2 нм. О спросе на подобную продукцию уже заявили Росатомфлот и подразделения Сбербанка в Ненецком автономном округе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / В Национальном музее Дании обнаружили скелет принца викингов

01.09 / Мнение: Как Албурову из ФБК повезло в Татарстане

01.11 / Камера найдется для каждого

17.01 / Салат из «нелюбимого» продукта продлевает жизнь

28.02 / “Было классно!”: Наталья Рудова рассказала о временах своей работы в сфере торговли

31.07 / Задержание россиян в Белоруссии сделало Лукашенко нерукопожатным для Кремля – эксперт

16.11 / Братоубийство на руинах империи

02.09 / Навальный отравлен «Новичком»

25.10 / «Хорошо бродить по дворам Москвы»

06.07 / Мнение: Расисты думают, будто все жизни важны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика