Подмосковный производитель «Метрон» искоренит мировой дефицит микрочипов

Зеленоградский производитель электросхем, процессоров и товаров народного потребления «Метрон» планирует запустить новую производственную линию для покрытия мирового дефицита микрочипов. Об этом корреспонденту ИА «Нанорама» рассказали в пресс-службе завода.

«Буквально вчера наш отдел маркетинга выявил дефицит на рынке микрочипов и устройств. Дефицит серьёзный, влияет на автомобильный рынок и даже, прости Господи, на геймеров. Мы держим нос по ветру и поэтому в марте месяце переведём один из наших цехов под выпуск более современных устройств», – рассказал представитель предприятия.

Сообщается, что перепрофилирован будет 3-й цех завода «Метрон», ранее выпускавший сушилки для обуви.

«Мы уже в апреле сможем отгрузить 20 тонн процессоров, а если достроим ЖД-ветку до цеха, то еще больше. На месте не топчемся, уже начали работы по ремонту кровли», – отчитался собеседник издания.

Новое производство будет выпускать передовые ПЛИС-схемы и МЭМС-электронику. К 2025 году планируется освоить выпуск микропроцессоров по технологии 65,2 нм. О спросе на подобную продукцию уже заявили Росатомфлот и подразделения Сбербанка в Ненецком автономном округе.

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