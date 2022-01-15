Times – население Великобритании вскоре будет расти лишь за счёт мигрантов

Согласно последним прогнозам экспертов, в структуре населения Великобритании вскоре будут всё больше преобладать люди старших возрастных групп, при этом смертность станет превышать рождаемость. И уже с 2030 года, по официальным прогнозам, иммиграция будет единственным фактором прироста населения, если ситуация в стране не изменится, пишет The Times.



Pixabay

По предварительным оценкам, численность населения Великобритании будет продолжать сокращаться, поскольку смертность будет превышать рождаемость, а в общей демографической структуре станут преобладать старшие возрастные группы. В результате естественный прирост вскоре практически прекратится и, по официальным прогнозам, уже примерно с 2030 года иммиграция будет единственным фактором увеличения населения в стране, пишет The Times.

Как объявило Управление национальной статистики (ONS), всё более низкие показатели рождаемости и более низкая ожидаемая продолжительность жизни, чем прогнозировалось ранее, вскоре приведут к прекращению естественного прироста населения. По оценкам экспертов, уже к 2025 году в Великобритании смертность превысит рождаемость.

В результате единственным фактором, способствующим росту численности населения, уже в ближайшее десятилетие станет иммиграция, отмечается в статье. Об этом рассказал в интервью The Times Джеймс Робардс из Управления национальной статистики. По его словам, британские аналитики пересмотрели свои оценки в свете новых данных о рождаемости и смертности.

В целом, согласно последним прогнозам, уже к 2045 году в Великобритании будет жить на несколько миллионов людей меньше, чем ожидалось ранее. Это связано с тем, что общая структура населения продолжает смещаться в сторону более старших возрастных групп, поясняется в статье.

Если в 2014 году эксперты ONS прогнозировали, что к 2040 году население Великобритании достигнет почти 75 миллионов человек, то, по их новым оценкам, в 2045 году общая численность составит лишь около 71 млн. При этом естественный прирост, который считается в виде разницы между количеством рождений и смертей, будет отрицательным — в результате чего количество жителей станет сокращаться в среднем на 59 тыс. человек ежегодно, то есть примерно на 600 тыс. в сумме за этот период, сообщает The Times.

Это объясняется тем, что в стране постоянно сокращается число женщин, которые решают завести ребёнка. При этом рождение детей всё чаще откладывается, а средний размер британской семьи сокращается. По прогнозам, общий уровень рождаемости в 2020-х и 2030-х годах окажется даже ниже, чем в 2001 году, когда рождаемость в Великобритании упала до рекодно низкого уровня, подчёркивается в статье.

В итоге к 2045 году в Великобритании будет значительно меньше детей младшего возраста, а население в целом продолжит «стареть», поясняет автор: по оценкам, число людей в возрасте 85 лет к этому моменту почти удвоится — с 1,7 миллионов ​​до 3,1 миллионов человек. Аналитики также прогнозируют, что с настоящего момента и до 2045 года количество смертей в среднем на 1,4 миллионов превысит число рождений.

В то же время ожидается, что всё более важную роль в поддержании численности жителей будет играть иммиграция, говорится в статье. Эксперты ожидают, что за период до 2045 года в Великобританию приедет на 5,3 миллионов человек больше, чем тех, кто оттуда уедет. По их оценкам, уже в течение ближайшего десятилетия чистая миграция может способствовать увеличению населения страны на 2,2 миллионов жителей.

«Эти прогнозы предполагают более медленный прирост населения, чем мы объявляли ранее. Это связано как с более низкими оценками в отношении будущего уровня рождаемости, так и с повышением смертности», — заключил Робардс в интервью The Times. По его мнению, с учётом всех этих данных, именно приток иммигрантов из-за рубежа будет играть всё более важную роль, чтобы количество жителей Великобритании не сокращалось.