 

WION – без пароля не выстрелишь — в США в магазинах вскоре может появиться «смарт-оружие»

15.01.2022, 17:55, Новости дня
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В США вскоре может появиться «умное» персонализированное огнестрельное оружие, которое будет активироваться либо биометрией, либо паролем, либо с мобильного приложения, передаёт WION. Разработчики оружия надеются, что оно сократит количество убийств и самоубийств, а также помешает доступу к оружию посторонним людям.

Персонализированное «умное» огнестрельное оружие, из которого стрелять смогут только авторизированные пользователи, скоро появится на прилавках по всей Америке. Пистолеты, которые считывают ваши отпечатки пальцев и для которых, возможно, будет нужен пароль, чтобы открыть огонь, могут потенциально открыть новую эпоху смарт-оружия. По имеющимся данным, такое оружие разрабатывается в США ради того, чтобы добиться большей безопасности при использовании огнестрела. Взгляните, как это выглядит.

Морозный январский день на стрельбище в Бойсе, штат Айдахо, где ответственный за безопасность проверяет и готовит, возможно, прототип оружия будущего. Этот девятимиллиметровый пистолет разработки Lodestar Works — прототип, оснащённый считывателем отпечатков пальцев. Его можно активировать и деактивировать с помощью пароля или мобильного телефона.

МУЖЧИНА: Сейчас мы испытываем две позиции этой биометрики с точки зрения эргономики. Сначала нужно нажать большим или указательным пальцем вот сюда и затем положить указательный палец вот сюда, когда вы готовы открыть огонь.

Роб Риджент — инженер-механик, он работает в SGW Designworks, которая конструирует прототипы для Lodestar Works.

РОБ РИДЖЕНТ, инженер-механик SGW Designworks: Второй метод аутентификации — устройство для ввода пин-кода, а это кнопки, которые ощущаешь пальцами, всего их три. Пароль может быть длиной 4 — 6 символов, и сама система похожа на электронный дверной замок. Третий метод — это Bluetooth малой мощности. По сути, у нас есть мобильное приложение, которое позволяет связываться с пистолетом. С помощью любых из этих методов можно активировать и деактивировать оружие.

Персонализированные смарт-пистолеты, из которых стрелять могут только авторизированные пользователи, могут наконец стать доступными для американских потребителей после двух десятилетий сомнений насчёт надёжности, а также опасений того, что они станут причиной для новых нормативно-правовых ограничений со стороны правительства.

Сооснователь Lodestar Works Гарет Глейзер сообщил Reuters, что на создание компании он вдохновился, когда понял, что слышал слишком много рассказов о детях, погибших в ходе игры с оружием, которое оставили без присмотра.

ГАРЕТ ГЛЕЙЗЕР, сооснователь Lodestar: Я видел, как каждая попытка сделать что-то с безопасностью огнестрельного оружия заканчивалась позорным провалом. Лоббирование, регулирование и иски… Всё без толку. Они спасают одного человека, но цифры только растут.

Сторонники смарт-оружия полагают, что они также могут сократить количество самоубийств, а украденный или утерянный пистолет станет бесполезным. При этом полицейские смогут больше не опасаться, что у них могут забрать их табельное оружие и использовать против них. Однако далеко не все считают, что смарт-оружие — это решение.

ЛОУРЕНС КЕЙН, Национальная федерация стрелковых видов спорта: Если бы за мою карьеру мне давали монетку каждый раз, когда я слышал, как говорят «сейчас на рынок выйдет смарт-оружие», то я бы уже ушёл на пенсию.

Лоуренс Кейн входит в оружейно-торговую группу под названием «Национальная федерация стрелковых видов спорта».

ЛОУРЕНС КЕЙН: Концепция, как мы её понимаем, заключается в том, что человек получает заряженное огнестрельное оружие, безопасность которого обеспечивается технологиями, и благодаря им оружием не может воспользоваться посторонний. Если у вас есть подобное оружие, то вы полагаетесь на технологии. Это идёт вразрез с другим принципом: никогда не полагайся не технологии и всегда обращайся с оружием так, как будто оно заряжено — до тех пор, пока ты не уверен, что оно безопасно.

Национальная федерация стрелковых видов спорта заявила, что она не против смарт-оружия, если только правительство не будет продавать его в обязательном порядке. Пистолет производства Lodestar будет стоить 895 долларов. Похожее оружие уже готовят и другие разработчики.

Дата выхода в эфир 13 января 2022 года.



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