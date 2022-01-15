Вирусолог Чумаков заявил о приближающемся окончании пандемии коронавируса

Опытный вирусолог и доктор биологических наук Константин Чумаков в эфире «Радио России» заявил, что пандемия коронавируса, вероятно, скоро закончится.

Учёный отметил, что в истории человечества имели место множество пандемий, но все они продолжались на протяжении двух-трёх лет. Например, испанский грипп, или так называемая в народе «испанка», свирепствовал чуть более 100 лет назад, с 1918 по 1920 годы. В то время никакой вакцины против него не существовало. По разным подсчётам, этот страшный вирус забрал от 50 до 100 миллионов жизней. При этом вирус мутировал, понемногу ослабевал и в конечном итоге превратился в сезонный грипп.

Однако мнения специалистов в этом вопросе разделились. Другая группа учёных утверждает, что испанский грипп – не что иное, как атипичная пневмония, вызванная вирусом AH1N1, вспышка которой произошла в 1977 и 2009 годах.

В ноябре 2021 года впервые был идентифицирован новый штамм коронавируса – омикрон. Основными проявлениями новой мутации, по словам Чумакова, являются кашель, головная боль и насморк, то есть симптомы, характерные для обычной простуды. Специалист добавил, что если при этом нет осложнений, то болезнь проходит через несколько дней. Таким образом, это даёт надежду на то, что COVID-2019 понемногу сдаёт свои позиции и в ближайшее время перестанет быть опасным.

Источник: inforeactor.ru