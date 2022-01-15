 

Вирусолог Чумаков заявил о приближающемся окончании пандемии коронавируса

15.01.2022, 17:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Опытный вирусолог и доктор биологических наук Константин Чумаков в эфире «Радио России» заявил, что пандемия коронавируса, вероятно, скоро закончится.
Учёный отметил, что в истории человечества имели место множество пандемий, но все они продолжались на протяжении двух-трёх лет. Например, испанский грипп, или так называемая в народе «испанка», свирепствовал чуть более 100 лет назад, с 1918 по 1920 годы. В то время никакой вакцины против него не существовало. По разным подсчётам, этот страшный вирус забрал от 50 до 100 миллионов жизней. При этом вирус мутировал, понемногу ослабевал и в конечном итоге превратился в сезонный грипп.

Однако мнения специалистов в этом вопросе разделились. Другая группа учёных утверждает, что испанский грипп – не что иное, как атипичная пневмония, вызванная вирусом AH1N1, вспышка которой произошла в 1977 и 2009 годах.

В ноябре 2021 года впервые был идентифицирован новый штамм коронавируса – омикрон. Основными проявлениями новой мутации, по словам Чумакова, являются кашель, головная боль и насморк, то есть симптомы, характерные для обычной простуды. Специалист добавил, что если при этом нет осложнений, то болезнь проходит через несколько дней. Таким образом, это даёт надежду на то, что COVID-2019 понемногу сдаёт свои позиции и в ближайшее время перестанет быть опасным.

Источник: inforeactor.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / «Слава богу, что еще так живем»

22.06 / Регина Тодоренко отпраздновала день рождения с коронавирусом в изоляции

06.05 / Мнение: Сталин в Днепропетровске

04.06 / Семья на первом месте: Дженнифер Лопес поделилась новыми фото с детьми после свидания с Беном Аффлеком

19.04 / В Боткинской больнице впервые в мире провели операцию по трансплантации русского духа

12.01 / Виктория Романец объяснила нежелание родить ребёнка от Антона Гусева

01.05 / Митрополит Кемеровский и Прокопьевский освятил паводок в Кузбассе

14.07 / «Нас отправили умирать домой»

22.12 / Ученые разработали новый алгоритм для диагностики наличия тромбов в легких

16.02 / В России хотят создать министерство психологической помощи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика