 

Из аэропорта Киев эвакуировали людей из-за сообщения о минировании

15.01.2022, 17:37, Новости дня
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“На электронную почту поступило сообщение о минировании. Взрывотехники уже проверяют. Пассажиры эвакуированы”, – проинформировали правоохранители.

По информации ТСН, сообщение о минировании поступило на почту Службы безопасности Украины около 14.00. Людей эвакуировали, а рейсы отменили.

Контекст:

Волна сообщений о минированиях началась 11 января. Тогда полиция получила сообщение о якобы минировании всех школ Киева, писало издание “Сегодня”.

12 января сообщения о массовом минировании получали школы Львова и Черкасс, ТРЦ Днепра и метро Киева. В тот же день столичные полицейские искали взрывчатку в аэропортах Борисполь, Киев, а одесские – возле елки на улице Дерибасовской.

Всего за сутки 12 января Национальная полиция получила сообщения о минировании более 600 объектов по всей Украине.

13 января “минирования” продолжились в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Херсонской, Житомирской и других областях.

В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за ложное минирование. Закон ввел уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога либо иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если оно касается критически важных объектов инфраструктуры, или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений. Такое деяние сейчас наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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