“Когда нет кризиса, который бы удовлетворял потребностям России, она его создает”. В Пентагоне рассказали о провокациях, которые готовит РФ

По информации американской разведки, Россия готовит в Украине так называемую операцию под чужим флагом, которая будет выглядеть как атака на русскоязычных людей в Украине. Она послужит оправданием для вторжения.

“Мы однозначно видели этот сценарий раньше. В частности, в 2014 году во время незаконной аннексии и оккупации Крыма… Мы уже видели подобное от России. Когда нет настоящего кризиса, который бы удовлетворял их потребностям, они его создают”, – отметил Кирби.

Он добавил, что россияне уже начали фабриковать “провокации со стороны украинцев” в государственных медиа и в соцсетях, пытаясь заранее создать предпосылки для вторжения. Пресс-секретарь Пентагона подчеркнул, что не имеет права вдаваться в подробности, но уверен в достоверности информации.

Он отметил, что уровень секретности этих данных от американской разведки был понижен, чтобы Белый дом и Пентагон могли сообщить о них. “Мы сочли важным прояснить то, что мы видим. В интересах общественности – не только здесь, в Соединенных Штатах, но и во всем мире – знать, что мы видим этот сценарий и как он потенциально может быть отыгран в российских государственных и социальных сетях. Чтобы, если это случится, можно было легко опознать подделку и предлог”, – сказал Кирби.

Он отказался приводить какие-либо подробности относительно оперативников, которые могут участвовать в “операции под чужим флагом”. По его словам, это могут быть агенты спецслужб или даже военные. Он обратил внимание, что россияне часто “гибридизируют свой персонал” до такой степени, что сложно понять, кому на самом деле подчиняются агенты во время тайных операций. В то же время Кирби подчеркнул, что “трудно представить, что такого рода деятельность могла бы быть осуществлена без ведома, если не одобрения самых высоких уровней российского правительства”.

Однако, по его словам, как Пентагон, так и администрация президента США все еще надеются на возможность дипломатического разрешения ситуации.

Комментируя последние кибератаки в Украине, Кирби отметил, что пока не может назвать РФ ответственной за них, “но опять-таки это часть сценария, который уже видели от России в прошлом”.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами” и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Россия, в свою очередь, выдвинула требования по гарантиям безопасности, среди которых – нерасширение НАТО “в восточном направлении” и отказ от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. По этим требованиям в январе состоялись переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 13 января, что в течение суток Белый дом обнародует данные разведки о планах России в отношении Украины. На следующий день ряд западных СМИ, в том числе канал CNN и агентство Reuters, сообщили, ссылаясь на собеседников в Белом доме, что РФ отправила диверсантов на восток Украины для провокации. Источник СМИ говорил, что диверсанты обучены ведению боевых действий в городских условиях.

14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила: Россия готовит основу для того, чтобы иметь возможность создать предлог для вторжения, “в том числе посредством диверсионной деятельности”.

Сообщения о возможных провокациях со стороны России, в которых могут обвинить Украину, опубликовала и украинская разведка.

—