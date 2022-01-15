На российском рынке ожидают умную колонку Apple HomePod mini

С предположением о том, что на российский рынок вскоре должна выйти умная колонка Apple HomePod mini, выступили инсайдеры. Повод для размышления дала появившаяся поддержка нескольких новых языков, среди которых нашелся и русский.

Кроме российского рынка, производитель также нацелился на швейцарский, бельгийский и голландский, отмечают эксперты. Просто так новые языки в список никто не добавлял бы.

Более того, инсайдеры утверждают, что разработчик начал тестирования поддержки еще ряда языков, в числе которых шведский, норвежский и датский. Таким образом, производитель умной колонки Apple HomePod mini намерен существенно расширить количество локаций для продаж своего устройства, уточняют специалисты.