 

На российском рынке ожидают умную колонку Apple HomePod mini

15.01.2022, 17:30, Новости дня
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С предположением о том, что на российский рынок вскоре должна выйти умная колонка Apple HomePod mini, выступили инсайдеры. Повод для размышления дала появившаяся поддержка нескольких новых языков, среди которых нашелся и русский.  

Кроме российского рынка, производитель также нацелился на швейцарский, бельгийский и голландский, отмечают эксперты. Просто так новые языки в список никто не добавлял бы.

Более того, инсайдеры утверждают, что разработчик начал тестирования поддержки еще ряда языков, в числе которых шведский, норвежский и датский. Таким образом, производитель умной колонки Apple HomePod mini намерен существенно расширить количество локаций для продаж своего устройства, уточняют специалисты.



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