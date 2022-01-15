Запад видит в переговорах только начало процесса, а РФ новых встреч не планирует

США заявили, что и не ожидали от нынешних встреч с Россией принятия каких-то соглашений: по их мнению, это только начало процесса. И представители ОБСЕ и других организаций призвали США и Россию продолжать диалог, пишет Le Figaro. Однако сама РФ заявила, что не видит пользы в проведении новых встреч в ближайшее время.



AP

После дипломатических встреч в Женеве и Брюсселе ОБСЕ в четверг в Вене завершила «интенсивный дипломатический балет, призванный снизить риск конфликта на Украине», пишет Le Figaro. Там призвали срочно восстановить каналы для диалога.

Москва, со своей стороны, наоборот, заявила, что не видит пользы в проведении новых переговоров с Западом в ближайшие дни, настолько глубокие разногласия их разделяют. По словам главы МИД РФ Серея Лаврова, представители Запада обещали дать Москве на будущей неделе ответы на её требования в письменном виде.

«Ситуация в регионе опасная, — сказала генеральный секретарь ОБСЕ. — Необходимо с помощью дипломатии найти способ остановить эскалацию и начать восстановление доверия, прозрачности и сотрудничества». Она напомнила, что ОБСЕ — уникальная площадка для этого, ведь она объединяет 57 стран. Её создали во времена холодной войны, чтобы вести переговоры между Востоком и Западом.

Автор статьи отмечает, что на самом деле это один из тех редких форумов, в котором принимают участие и Россия, и США. Председателем ОБСЕ в этом году стала Польша, и она тоже выразила свою обеспокоенность по поводу стран Восточной Европы. «Похоже, что опасность войны в зоне ОБСЕ никогда не была так высока за последние 30 лет, — заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. — Это большой вызов для организации, цель которой заключается именно в том, чтобы не допустить войны в Европе».

Высказался по этому поводу и Генеральный секретарь ООН, который призвал к диалогу, чтобы избежать какой-либо конфронтации, которая стала бы катастрофой для Европы и мира.

Запад обвиняет Россию в сосредоточении войск у границы с Украиной. «Нельзя вести переговоры под давлением», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Мы должны решительно отвергнуть шантаж и сделать так, чтобы агрессия и угрозы никогда не приносили плоды», — заявил представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

Россия, в свою очередь, критикует тот факт, что Запад не даёт на её предложения соответствующего ответа. «Всё вращалось вокруг их обеспокоенности и так называемого агрессивного поведения России», — с разочарованием отметил представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Мы никогда и не рассчитывали, что сегодня получится достигнуть какого-либо соглашения», — заявил Карпентер. По его словам, это только начало долгого переговорного процесса, пишет Le Figaro.