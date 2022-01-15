Джиннифер Гудвин предложила мужу стать отцом ребенка ее подруги

Звезда сериала “Однажды в сказке”, актриса Джиннифер Гудвин 7 лет счастлива в браке с коллегой по сериалу, актером Джошем Далласом. У пары подрастает двое детей. Старшему, Оливеру, в мае этого года уже исполнится восемь, младшему, Хьюго, в июле будет шесть. На так, по мнению актрисы, повезло, конечно, не всем. Выступая в подкасте SiriusXM Pop Culture Spotlight, Джиннифер рассказала про подругу, которая очень хотела стать матерью. Дело оставалось за малым – найти подходящего мужчину, который станет если не мужем, то хотя бы генетическим отцом ребенка. И тогда Джиннифер предложила идеальный вариант – своего мужа.

Я предложила сперму Джоша одной из моих лучших подруг, которая собиралась стать матерью-одиночкой. Я просто чувствовала, что обоим надо размножаться. Мы бы и правда могли это устроить. И тогда бы в мире было больше маленьких Джошей. Я даже представляю всех этих женщин, которым Джош мог бы помочь, –

поделилась Гудвин с ведущей подкаста Джессикой Шау.

Джиннифер Гудвин и Джошуа Даллас

На породниться все же не удалось. Супругу и лучшей подруге актрисы такая идея пришлась не по душе:

Они мне сказали: “Вау, Джинни, это действительно мило. Но какого черта ты несешь?!”

Напомним, Джиннифер Гудвин и Джошуа Даллас впервые встретились в 2011 году во время съемок в сериале “Однажды в сказке”. Их герои – Белоснежка и Прекрасный принц – тоже влюблены друг в друга. Роман с экрана перешел и в реальную жизнь. Весной 2014 года они связали себя узами брака. На камерную церемонию в Лос-Анджелесе, сыгранную по еврейским традициям, они пригласили лишь самых близких друзей и членов семьи.