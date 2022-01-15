 

Песчаные дюны располагаются в соответствии со строгой математической закономерностью

15.01.2022, 16:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые решили исследовать закономерности в образовании песчаных дюн. Они собрали информацию о том, как образуются волны песка в разных частях нашей планеты в южных и северных широтах. Принимались во внимание не только огромные дюны в пустынях, но и небольшие гребни длиной от 30 сантиметров.

В результате было сделано настоящее научное открытие. Оказалось, что независимо от вида песка, размеров дюн, климатической зоны и обычно дующих ветров, соотношение крупных и мелких частиц песка в дюнах всегда одинаково.

Таким образом, дюны образуются по строгой математической закономерности, говорят ученые. Речь идет об образовании волн. Поэтому в будущем данное открытие можно использовать для новых моделей радиосвязи, например.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / SZ – от Сибири до Калифорнии — лесные пожары бушуют по всему миру

25.03 / В Минобороны заявили о начале ментальной войны США против России

25.08 / Определены сроки швартовных испытаний фрегата «Адмирал Головко»

27.06 / Брат Трампа вновь потребовал запретить публикацию книги о семье президента США

02.09 / Песков: Германия не информировала РФ о своих выводах об «отравлении» Навального

30.09 / В здании Офиса президента мужчина пытался себя поджечь. Ему помешала полиция

09.06 / Эксперт Fox News – коронавирус могли создать в лаборатории, однако его утечка вряд ли была умышленной

12.12 / “Закончилась эпоха кумовства”. Разумков прокомментировал скандал с замглавы МВД Гогилашвили

09.04 / В Земле могут храниться обломки другой планеты

03.06 / Кремль рассказал об интересе Путина к матчам сборной РФ на Евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика