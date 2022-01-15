Песчаные дюны располагаются в соответствии со строгой математической закономерностью

Ученые решили исследовать закономерности в образовании песчаных дюн. Они собрали информацию о том, как образуются волны песка в разных частях нашей планеты в южных и северных широтах. Принимались во внимание не только огромные дюны в пустынях, но и небольшие гребни длиной от 30 сантиметров.

В результате было сделано настоящее научное открытие. Оказалось, что независимо от вида песка, размеров дюн, климатической зоны и обычно дующих ветров, соотношение крупных и мелких частиц песка в дюнах всегда одинаково.

Таким образом, дюны образуются по строгой математической закономерности, говорят ученые. Речь идет об образовании волн. Поэтому в будущем данное открытие можно использовать для новых моделей радиосвязи, например.