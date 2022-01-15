Французы, привитые «Спутником», стали заложниками вакцинной геополитики

Французское правительство не смогло обеспечить живущих в РФ соотечественников западной вакциной и само призывало их прививаться российскими препаратами. Теперь же, когда экспаты возвращаются во Францию, к ним относятся как к непривитым, не дают санитарный пропуск, заставляют держать десятидневный карантин, пишет Le Figaro.



AP

«Мы полностью заложники вакцинной геополитики. Для нас это кошмар», — говорят французы, живущие в России. Многие из них сделали прививку от коронавируса российской вакциной, но вакцина «Спутник V» в Европе не признана, и, когда они приезжают на родину во Францию, они не могут получить там санитарный пропуск, пишет Le Figaro.

В разгар пандемии французские власти не могли поставить в своё посольство в Москве вакцины западных производителей и призывали соотечественников прививаться российской вакциной. Но когда они стали возвращаться на родину или приезжать туда в отпуск, оказалось, что они, как непривитые, должны сидеть десять дней на карантине и их права во многом ограничены без санитарного пропуска.

Одна француженка рассказала, что, когда после этого всего она обратилась во французский центр вакцинации, чтобы получить европейскую вакцину, ей отказали, поскольку было непонятно, как разные вакцины будут взаимодействовать. Впрочем, многие французы, которые попали в такую же ситуацию, и вовсе скрывали от медиков, что прививались «Спутником V». Когда она снова приехала во Францию из РФ на новогодние праздники, ей с детьми снова пришлось соблюдать десятидневную самоизоляцию и санитарных пропусков они так и не получили.

«В этой вакцинной путанице российские французы уже не знают, на какого бога положиться. И кажется, что холодная война вокруг вакцин будет длиться ещё долго», — пишет автор статьи. В РФ не признают западные вакцины, отмечая, что у россиян есть выбор из четырёх отечественных. В Европе затягивают с одобрением российского «Спутника V».

Из последних заявлений французского Минздрава следует, что те люди, которые получили одну или две дозы вакцины, не признанной Европейским агентством по лекарственным средствам, должны получить ещё две дозы РНК-вакцины во Франции, чтобы иметь санитарный пропуск. В результате те французы, что живут на две страны, делают прививки и там, и там.

В итоге одна из собеседниц издания сделала прививки разными препаратами шесть раз. «Когда я это рассказываю врачам, они в шоке. Нас ставят в ситуацию с потенциальными медицинскими рисками», — рассказывает она, отмечая, что у неё просто не было выбора, хотя ей страшно прививаться таким образом, не зная, какими могут быть потенциальные последствия. При этом у неё дети 10 и 5 лет, и с ними так поступать она не собирается.

Как отмечают французы, проще было бы делать тест на антитела при въезде во Францию. Но вместо этого Франция, наоборот, ещё 23 июня поместила Россию в список стран с красным уровнем угрозы, отмечая, что там вирус активно распространяется и присутствуют опасные штаммы. Все пассажиры прямых рейсов из РФ должны пройти по приезде десятидневный карантин на французской территории. Чтобы обойти это правило, многие французы при возвращении на родину делают остановку в Амстердаме, Брюсселе, Франкфурте, Милане или Барселоне.

Многие считают, что такое отношение несправедливо. Французский МИД утверждает, что это РФ не позволила им привезти в своё посольство европейские вакцины, но этим словам не верят. Финляндия, Швейцария, Германия смогли привезти вакцину в Россию для своих экспатов. А Франция привезла совсем небольшую партию Johnson & Johnson, которая была предназначена только для сотрудников посольства и их семей.

11 января представитель московских французов написал письмо в адрес министра, который занимается французами, проживающими за рубежом. Он отметил: «Французы в РФ не имеют роскоши быть за или против вакцинации, про них просто забыли», приводит его слова Le Figaro.