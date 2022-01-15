Глава района Казани записал музыкальный клип о решении проблем ЖКХ

Глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов в песне под гитару перечислил проблемы горожан и назвал способ их решения.

Музыкальный видеоклип о решении проблем ЖКХ он опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Миронов перепел известную песню «Если у вас нет собаки» из кинофильма «Ирония судьбы, или с легким паром».

«Если у вас много снега, если в подъезде мороз, течет с потолка от соседа, сразу звоните, сразу пишите, сразу бегите в КирМос (Кировский и Московский районы – прим.ВЗГЛЯД), – спел чиновник.

Также глава двух районов в клипе поздравил горожан с новогодними праздниками и заверил, что власти обязательно помогут в разрешении их проблем. Под опубликованным видеоклипом чиновник оставил номер горячей линии, а также ссылки на аккаунты муниципальных районов в соцсетях.

Ранее российская певица Татьяна Буланова прокомментировала ситуацию с некачественной уборкой снега в Санкт-Петербурге и привела в пример чистые и убранные улицы Казани.