Почему завернули закон о QR-кодах – Личное мнение

Вчера стало известно, что Госдума во втором чтении завернула закон о QR-кодах — в первом чтении приняли, во втором не стали.

Татьяна Голикова что-то там объяснила, почему так произошло, но я — вот честное слово! — два раза посмотрела её выступление, но так и не поняла, что она имела ввиду.



Фото: Соцсети

Тем не менее, правильно сделали, что завернули закон. Удивлены, что я топлю за прививки, но считаю правильным решение Думы о доработке закона?

Объясню.

Сам закон, когда он появился осенью, я поняла как воззвание к здравому смыслу.

Дорогие россияне, включите здравый смысл — привейтесь и получите QR-код. Этим мы, если и не победим пандемию, то обезопасим себя от риска коллапса в реанимациях.

Времени получить куар-код было предостаточно. Все, кому здравый смысл подсказал это сделать — сделали.

С остальными же гражданами — теми, кто чувствует излучение вышек 5G, выходит протестовать, орёт в соцсетях, выдавая мнение ветеринара-антиваксера за специалиста-вирусолога — делать ничего не нужно.

Не нужно их уже побуждать. Взывать к здравому смыслу. Поздно и бессмысленно. Хотят болеть? Ну, что ж — это их выбор.

Те, кто говорит, что отсрочка рассмотрения закона — уступка власти народу, ошибается. Трудно судить о причинах тех или иных решений, но как мне кажется, там все тоже просто устали.

Ну, сколько можно уже повторять очевидное?

Стало ясно, что получить стопроцентный иммунитет без жёстких мер не выйдет. Вводить принудительную вакцинацию — ну, на такое Госдума и Правительство не решатся.

Следовательно, толку от такого закона в будущем не будет — своё дело он уже сделал. Гробить бизнес, рушить экономику, ограничивать сознательных людей в кафе не имеет никакого смысла.

Те, кто услышал призыв власти к здравому смыслу, тот услышал.

Остальные, даст Б-г, переболеют без реанимации и приобретут иммунитет таким образом — Омикрон настолько заразен, что «увернуться» от него будет непросто.

Согласны?

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