 

Мнение: ФСБ своих не бросает?

15.01.2022, 15:48, Разное
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Дикая история. В которой нет положительных героев….

58-летний бизнесмен Игорь Саликов приревновал супругу. И начал следить за женщиной. Отследил любовника, который оказался сотрудником СКР. Ревнивец организовал целую спецоперацию, что бы наказать любовника своей жены. И наказал, принудив сотрудника СКР к оральному сексу. В общем, совершил престпуление. Которое было быстро раскрыто.

На задержание ревнивого мужа выехала опергруппа, в состав которой выходил и 26-летний старший лейтенант Илья Кирсанов, старший оперуполномоченный отдела Петроградского района УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти. После задержания,  Кирсанов засунул в анус Саликова ствол охотничьего карабина. В результате Саликов получил разрыв прямой кишки, рваные раны анального канала, ушиб мочевого пузыря и другие травмы.

Саликов за глумление над сотрудником СКР получил 3 года и 1 месяц колонии общего режима.

Кирсанова приговорили к четырем годам колонии. За превышении должностных полномочий с применением насилия, оружия и причинением тяжких последствий (п. «а», «б» и «в» ч. 3 ст. 286 УК).

Но вчера стало известно, что Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области удовлетворил ходатайство экс-офицера ФСБ об УДО. Илья Кирсанов не досидит один год и девять месяцев.

Не пойму, почему такое благосклонное отношение к садисту, засунувшему ствол карабина в анус задержанного? За то, что сослуживцы-друзья-знакомые осужденного посчитали, что Кирсанов не виноват в совершении преступления? Что это было возмездие за глумление над сотрудником СКР? Или потому что ФСБ своих не бросает? Или Кирсанов десйтвительно уже исправился?

Фотография экс-старлея ФСБ Ильи Кирсанова отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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