Путин поручил проработать проект о санитарно-эпидемиологическом благополучии

Президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину и парламентариям до 30 января доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, обратив внимание на права граждан, информирует пресс-служба Кремля.

«Обеспечить доработку проекта федерального закона № 17357–8 <…>, обратив особое внимание на необходимость: обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего федерального закона», – передает РИА «Новости» со ссылкой на перечень.

Ответственными за подготовку доклада назначены премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее сообщалось, что секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак рассказал, что правительство вносит поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, поэтому его рассмотрение пока следует отложить.

Отмечалось, что сам документ и поправки к нему готовились в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма «дельта», но сейчас активизировался штамм «омикрон».