Нуланд усмотрела в кибератаке на Украине «старые добрые российские методы»

Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью Financial Times высказала мнение, что недавняя кибератака на сайты украинских министерств якобы напоминает «старые добрые российские методы».

«Я не готова в настоящий момент говорить о том, кто причастен. Я просто скажу, что это старые добрые российские методы, которые (применялись) по всему миру», – передает ТАСС ее размышления.

Ранее Соединенные Штаты и их союзники выразили такую обеспокоенность кибератакой на сайты украинских министерств, что предложили свою помощь Киеву по этому поводу.

Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что расследует масштабную хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД и Минобразования. Временно было недоступно также приложение госуслуг «Дия». В СБУ утверждают, что на главной странице взломанных сайтов хакеры разместили сообщения провокационного характера, при этом содержание сайтов изменено не было, а утечки персональных данных, по предварительной информации, не произошло. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил в кибератаках Россию. СБУ также обвинила в атаке на Украину «связанных со спецслужбами России» хакеров.