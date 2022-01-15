 

Сын шейха Дубая Мохаммеда во второй раз стал отцом

15.01.2022, 15:40, Разное
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Радостным событием в монаршем семействе поделился старший брат шейха Мактума и активный пользователь соцсетей наследный принц Дубая Хамдан бин Мухаммед бин Рашид аль-Мактум. В своем Instagram он опубликовал портрет брата с изображением детских ножек и подписью: “Поздравляю. Это девочка!” Так же принц обнародовал и имя новорожденной. Девочку назвали Латифой – в честь прабабушки, матери правящего шейха Дубая Мохаммеда.

Для шейха Мактума и шейхи Марьям, которые официально стали мужем и женой в мая 2019 года, Латифа стала вторым ребенком. Их первая дочка Хинд появилась на свет в ноябре 2020 года. Как выглядит малышка и какими успехами радует родителей, остается только догадываться.  В отличие от принца Хамдана, который хоть редко, но все же делится фотографиями со своими детьми, шейх Мактум не любит выносить личную жизнь в соцсети. Его Instagram исключительно для рабочих моментов и редких кадров из семейного архива.

Шейх Мактум бин Мухаммед бин Рашид аль-Мактум – третий сын эмира Думая Мохаммеда ибн Рашид аль-Мактума, один из его 23 детей. Как и брат, принц Хамдан, он занимает не последнее место в правительстве. Мактум – заместитель правителя Дубая, заместителя премьер-министра и министра финансов.

 

 



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