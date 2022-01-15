Мнение: Военная неэффективность социализма, Сталин против прибавочной собственности и Путин про галоши

1. Существует мнение, что социализм лучше всего проявляет себя во время войн. Дескать, в мирное время соцстраны безнадёжно отстают от капстран, но зато в военное время они быстро мобилизуют все ресурсы и выдают армии всё необходимое для успешного ведения войны.

Цифры показывают, что это не так. Сравнение эффективности двух экономик, — Российской империи во время Первой мировой войны и СССР во время ВОВ, — очень убедительно. В то время как экономика СССР в начале войны сильно просела, в некоторых важных отраслях в десятки раз, экономика Российской империи не только выдержала удар, но и увеличила, например, производство вагонов, что вылилось в резкий рост железнодорожных перевозок с 1913 по 1917 годы. Цитирую фрагмент исследования:

https://polit-ec.livejournal.com/10620.html

Согласно советской «Финансовой энциклопедии» 1927 года, в 1916 году российские железные дороги перевезли на четверть больше грузов и почти в полтора раза больше пассажиров, чем до войны, причем объем перевозок нарастал с каждым годом вплоть до революции.

В Советском Союзе железнодорожные перевозки второго и третьего года войны составили меньше половины довоенного объема. При этом в 1942 году было перевезено меньше грузов, чем в 1916 году, а в 1943 году – всего на 4% больше, чем в такой же третий год войны Российской империи. И это при значительно возросших за четверть века потребностях армии и производства в доставке грузов.

Подобная картина наблюдается практически по всем отраслям, от выплавки стали до сбора зерна. В Российской Империи через несколько лет войны экономика работала примерно на уровне 1913 году, где-то просев, где-то показав рост. В СССР производство критично важных товаров просело по сравнению с 1940 в два-три раза. Тем, кто увлекается вопросами истории, рекомендую прочесть статью целиком. Ссылки на документы там есть.

Добавлю, что экономика Российской Империи держалась не только лучше советской экономики, это понятно, но и лучше экономики Франции, экономики Германии, других воюющих стран. Миф о том, что мы якобы проиграли Первую мировую войну из-за своей отсталости, не имеет под собой никаких оснований. Расклад сил на 1916 год показывает, что если бы не революция, Россия однозначно вошла бы в число победителей Первой мировой.

2. Нашёл славную реплику Иосифа Виссарионовича. Специально для тех, кто любит рассуждать про буржуев и прибавочную стоимость. Вот она:

Более того, я думаю, что необходимо откинуть и некоторые другие понятия, взятые из «Капитала» Маркса, где Маркс занимался анализом капитализма, и искусственно приклеиваемые к нашим социалистическим отношениям. Я имею в виду, между прочим, такие понятия, как «необходимый» и «прибавочный» труд, «необходимый» и «прибавочный» продукт, «необходимое» и «прибавочное» рабочее время.

…Я думаю, что наши экономисты должны покончить с этим несоответствием между старыми понятиями и новым положением вещей в нашей социалистической стране, заменив старые понятия новыми, соответствующими новому положению. Мы могли терпеть это несоответствие до известного времени, но теперь пришло время, когда мы должны, наконец, ликвидировать это несоответствие.

— Сталин И. В. Экономические проблемы социализма в СССР

3. Разбор мифа про Путина и галоши:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/putin-ne-govoril-chto-v-sssr-proizvodili-tolko-galoshi-eto-prosto-fenomen-61dd24fdf0619e27e78c1d30?&

Путин не говорил, что в СССР производили только галоши. Это просто феномен, его надо изучать учёным! Люди массово помнят то, чего не было. Это как про то, что Ельцин сказал “Я устал, я ухожу”. Любой кто посмотрит ту его Новогоднюю речь, увидит, что не было этих слов, даже близких по смыслу не было. Так и про эти галоши. Но люди могли бы открыть видео, и убедиться, что нет там этих слов. Но они настолько уверены, что не хотят пересмотреть видео. Или боятся, что ли, узнать, что всё это время обладали ложной памятью?

Вот вам ссылка на ту речь Путина. Убедитесь, что там нет слов про то, что СССР производил только галоши. Даже близких по смыслу слов нет. Вот что дословно сказал Путин: “Дело в том, что то, что мы производили (и руками махать не надо), было никому не нужно. Потому что наши галоши никто не покупал, кроме как африканцы, которые должны были по горячему песку ходить”.

Это вообще не одно и тоже с “ничего кроме галош не производили”.