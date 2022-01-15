Лишний вес – это не о любви к себе, но почему-то очень полные люди уверяют в обратном

Наличие лишнего веса некоторые люди оправдывают тем, что очень себя любят. Например, они говорят, что стройность для них не является приоритетной, поскольку любовь – это разрешение на рацион без запретных продуктов, а также жизнь без физических нагрузок. Так ли эти люди любят себя, как им кажется? Конечно же, они заблуждаются, и вот почему.

Заедание стресса

Люди говорят, что себя любят, поскольку позволяют себе «лечить» нервы сладостями. Например, расставание с любимым человеком доставляет сильную душевную боль. А что может быть проще, чем «заглушить» ее при помощи чего-то вкусненького? «Не буду же я мучиться от одиночества, да еще и лишать себя лакомства. Пусть останется, хоть одна радость в жизни». Так полагают некоторые люди и продолжают есть, пока не ужаснутся своему отражению в зеркале. Результат этой «любви» очевиден и негативен, поскольку любимый так и не вернулся, а искать другого нет возможности, поскольку человек не только не нравится себе внешне, а ему банально нечего надеть (все вещи оказались малы).

Замена голода аппетитом

Другое ошибочное мнение тех, кто заявляет о своей любви к себе, заключается в сиюминутном удовлетворении своих потребностей. То есть только человеку захотелось поесть, он тут же приступает к потреблению пищи. А было бы разумным решением оценить свое состояние объективно и понять, действительно ли присутствует голод. Например, выпить стакан воды и через пять минут прислушаться к своим желаниям. Если есть уже не хочется – это была обычная жажда. Есть и другой способ выяснить, действительно ли вы голодны.

Представьте перед собой блюдо, которое не является вашим любимым (например, обычный ломтик хлеба). Если вы готовы есть все подряд, и хлеб в том числе, вы действительно голодны. А если начинаете выбирать из упомянутых продуктов то, что повкуснее, это говорит о том, что к голоду ваше состояние не имеет никакого отношения.

Питание по требованию

Следующее заблуждение людей, утверждающих, что они очень себя любят, заключается также в еде по требованию. Некоторым просто нравится сам процесс, и они предпочитают ни в чем себе не отказывать. Поэтому едят практически целый день. Помимо основных приемов пищи, которые разрешаются себе в любое время (в том числе поздно вечером и даже ночью), практикуются постоянные перекусы. На рабочем столе лежит печеньице, и каждые полчаса человек пьет сладкий чай с сахаром и печеньем или конфетами (некоторые оправдывают это тем, что так согреваются). На самом деле, любящий себя человек никогда не позволит своему желудку растягиваться до неимоверных размеров. Он постарается есть по часам, придерживаясь правила, что пищу нужно потреблять вовремя, не увеличивая количество приемов, но и не сокращая их до минимума (к примеру, не нужно голодать весь день, а ночью опустошить половину содержимого холодильника).

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Выбор продуктов питания

Мы уже вспоминали о том, что некоторые люди балуют себя разными лакомствами, включая их в свой рацион без меры или заменяя ими основное меню здорового питания. Например, о тех, кто ест огромное количество конфет и выпечки, пьет много сладких газированных напитков и прочих вредных продуктов. От такой странной «любви» к своему организму появляются серьезные заболевания, лечить которые крайне сложно.

Постоянное потребление в больших количествах вредных продуктов приводит к тому, что уже нет возможности есть полезные ингредиенты (когда появляются заболевания печени, поджелудочной железы, желудка и пр., возникает необходимость садиться на строгую диету, которая может не включать в себя и сотой доли того, что любит человек). Вот почему выбор правильных продуктов имеет огромное значение. Его предпочтет человек, который себя любит и беспокоится не только о внешних формах, но и о состоянии своего здоровья.

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Игнорирование физических нагрузок

Часто приходится слышать о том, что любящие себя люди отказываются заниматься спортом и нагружать себя разного вида физическими упражнениями. Они аргументируют это тем, что утром лучше лишний часок поспать или приготовить себе сытный завтрак и насладиться едой в полной мере, вместе того чтобы истязать себя перед рабочим днем. Такая «жалость» к себе заканчивается тем, что человек первую половину дня вообще не может проснуться, а его производительность равна нулю.

Когда она начинает повышаться, уже наступает обед, снова потребляется пища, нет физической активности, клонит в сон, и так проходит время до вечера. После этого человек возвращается домой, игнорируя пешие прогулки и предпочитая перемещаться на транспорте, пересаживается в кресло или на диван перед телевизором с огромными бутербродами, чипсами или попкорном в руках. Такой режим очень быстро приводит к нарушению обмена веществ, набору лишнего веса, а также выгоранию на работе, поскольку нет производительности, а следовательно, и заинтересованности. А если бы было достаточно движения, энергия распределялась бы правильно, мышцы оставались в тонусе, настроение улучшалось вместе с производительностью.

Экономия на продуктах

Некоторые люди говорят, что очень себя любят, поскольку модно одеваются и всегда следят за новыми поступлениями и коллекциями одежды. При этом питаются низкокачественными продуктами, экономя на ингредиентах ради того, чтобы купить новую дорогую вещь. При этом также утверждают, что не комплексуют по поводу лишнего веса, считая, что при любой фигуре можно выглядеть дорого и привлекательно. На самом деле, экономить на продуктах ради покупки вещей – это огромная ошибка. Нужно не жалеть денег на качественные ингредиенты, а вот одеться стильно и эффектно можно, не тратя больших сумм (особенно это легко сделать, обладая стройной фигурой).