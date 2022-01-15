Айза всё знает – Личное мнение
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Айза Вареник, которая никак не может отпустить от себя ни одного бывшего мужа, раскрыла тайну полураспада семьи Омаровых.
Фото: Соцсети
«Ксюха слишком долго (слишком!) пыталась сохранить семью. Это самое важное понятие для неё. Хотя там человеку нужен специалист (большие проблемы, к сожалению). Детей жаль…», — вывалила всё Айза Гуфова.
Если честно, то я не поняла «полёт мысли» Гуфовой — кому тут нужен специалист?
Ксюнделю, потому что она занималась самым важным занятием — слишком долго? Или Курбану — хотя, при чём тут он?
Непонятно.
Впрочем, с чем нельзя не согласиться — детишек жалко.
Мама Ксюндель всё пытается строить отношения на лобковом месте. Знакомится с мужиками. Таскается по ночным клубам — а как ещё найти любовь с очередным порядочным бизнесменом?
Потом приводит в дом бизнесмена. Кормит. Поит. Покупает ему кота, чтобы занялся делом. А дома — дети. Один папа, второй, третий. И всё не то — не складывается у Бородиной семья.
Вот уж 40 лет в обед стукнуло Ксюнделю, а она всё — как там Айза сказала? Семья — это важное понятие для Ксюнделя?
Вот только почему в этой важной парадигме детей так жалко? Никто не знает?
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Источник: Лена Миро
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