Айза всё знает – Личное мнение

Айза Вареник, которая никак не может отпустить от себя ни одного бывшего мужа, раскрыла тайну полураспада семьи Омаровых.



Фото: Соцсети

«Ксюха слишком долго (слишком!) пыталась сохранить семью. Это самое важное понятие для неё. Хотя там человеку нужен специалист (большие проблемы, к сожалению). Детей жаль…», — вывалила всё Айза Гуфова.

Если честно, то я не поняла «полёт мысли» Гуфовой — кому тут нужен специалист?

Ксюнделю, потому что она занималась самым важным занятием — слишком долго? Или Курбану — хотя, при чём тут он?

Непонятно.

Впрочем, с чем нельзя не согласиться — детишек жалко.

Мама Ксюндель всё пытается строить отношения на лобковом месте. Знакомится с мужиками. Таскается по ночным клубам — а как ещё найти любовь с очередным порядочным бизнесменом?

Потом приводит в дом бизнесмена. Кормит. Поит. Покупает ему кота, чтобы занялся делом. А дома — дети. Один папа, второй, третий. И всё не то — не складывается у Бородиной семья.

Вот уж 40 лет в обед стукнуло Ксюнделю, а она всё — как там Айза сказала? Семья — это важное понятие для Ксюнделя?

Вот только почему в этой важной парадигме детей так жалко? Никто не знает?

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