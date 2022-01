Возле концертного зала в США началась стрельба, ранены шесть человек

Первые сообщения о нескольких выстрелах в концертном зале Wow Hall поступили в пятницу вечером. Пятеро пострадавших были доставлены в местную больницу. Позднее их число возросло до шести.

A sixth person has been transported as well https://t.co/fY4ErqV17P

— Eugene Police Dept. (@EugenePolice) January 15, 2022

На сайте концертного зала уточняется, что стрельба произошла во время концерта, но не в помещении, а на парковке возле здания.

15 января в полиции отметили, что активно работают над расследованием, но на данный момент никто не задержан по подозрению в стрельбе.

Полиция просит свидетелей сообщить все, что они знают об инциденте.

Police are actively working the investigation. There is no suspect in custody at this time and we ask the public to call with any relevant information. 541.682.5111. https://t.co/eV8Fugrh1T

— Eugene Police Dept. (@EugenePolice) January 15, 2022

Один из раненых сейчас, по словам главы департамента полиции Криса Скиннера, в критическом состоянии, сообщает ABC. Полиция ищет единственного подозреваемого, предположительно мужчину в толстовке с капюшоном, которого в последний раз видели убегающим с места происшествия. Скиннер подчеркнул, что подозреваемый, вероятно, все еще вооружен и опасен.

