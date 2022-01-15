США и страны НАТО заявили о готовности вновь встретиться с Россией

…«для продолжения диалога».

США и страны НАТО заявили о готовности вновь встретиться с Россией «для продолжения диалога». Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

Телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и генсека альянса Йенса Столтенберга состоялся по итогам заседания «Совета РФ — НАТО», которое состоялось 12 января. Стороны призвали Россию «немедленно принять меры по деэскалации продолжающейся агрессии против Украины», а также подчеркнули, что готовы к обоюдному диалогу и дипломатическому пути разрешения ситуации.

Накануне в Брюсселе прошла встреча РФ и Североатлантического альянса, двумя днями ранее — в Женеве состоялись переговоры США и России. Западные дипломаты подчеркнули, что любое применение российской силы в отношении Украины «будет серьезной политической ошибкой, за которую РФ заплатит высокую цену». Российская делегация отрицала вероятность подобного исхода, а также выразила опасения в связи с «расширением НАТО в Европе» и перспективой размещения на Украине вооружений США.

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12 января сенат США предложил ввести пакет санкций против Путина и крупнейших российских банков в случае вторжения РФ на территорию Украины. Такие санкции смогут затронуть также премьер-министра, министра иностранных дел, глав минобороны и Генштаба. Среди банков и структур, которым грозят ограничения, оказались Газпромбанк, Сбербанк, «Открытие», Альфа-банк, ВТБ и другие. Ранее о санкциях против РФ в случае вторжения в соседнюю страну предупреждал Евросоюз.

«Мы хотим надеяться на то, что это только громкие заявления и такое «бряцание» — по-русски прекрасное слово, дабы попытаться как-то повлиять на нашу страну», — пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он также назвал проект санкций в отношении главы государства «запредельной мерой».

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