Борис Вишневский рассказал о провале мусорной реформы и риске эпидемии в Петербурге

Депутат ЗакСа Борис Вишневский в беседе с журналистами заявил, что жители Петербурга могут пострадать из-за мусорного коллапса. Так, по его мнению, городу угрожает опасность распространения кишечных заболеваний и нашествие крыс.

Со стартом в городе «мусорной реформы» в начале этого года ухудшилась ситуация с вывозом мусора. Вишневский отметил, что в Европе отношение к устранению отходов совершенно другое, поскольку в других странах к этому относятся как к источнику дохода. Человечество беспрестанно производит отходы, а значит, работа будет всегда. Депутат предположил, что причина мусорного коллапса в Петербурге – неорганизованность Смольного и появление одного монополиста, «Невского экологического оператора».

Также Вишневский отметил, что петербуржцы могут пострадать из-за распространения кишечных инфекций. Их переносит живность, обитающая на свалках. Отходы не вывозятся неделями, поэтому там завелись и начали быстро плодиться крысы.

Подводя итог, депутат сравнил городскую администрацию со студентом, готовящимся к экзамену в последний момент. Вероятно, Смольный именно так и готовился к «мусорной реформе». Журналисты считают, что губернатор Александр Беглов и его подчиненные провалили реформу еще в самом ее начале. Причиной этого стала неподготовленность к переходу на новую систему, отсутствие документации и монополизация рынка.