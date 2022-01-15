Американцы предлагают использовать пищевой краситель E170 для снижения глобальной температуры

Для того чтобы ограничить нагревание поверхности Земли, нужно уменьшить количество солнечного тепла, которое ее достигает. В Соединенных Штатах выдвинули еще одно предложение по созданию искусственной облачности в стратосфере. Для этого специалисты считают возможным распылить на большой высоте мелкий порошок пищевого красителя E170.

Обоснование данной идеи представили в Гарвардском университете. По мнению ученых, распыление красителя необходимо проводить на высоте 20 километров над поверхностью нашей планеты.

В этом случае образовавшаяся взвесь долго продержится в воздухе, говорят специалисты. А количество солнечных лучей, которые достигают суши и океанских вод, значительно уменьшится.