 

Американцы предлагают использовать пищевой краситель E170 для снижения глобальной температуры

15.01.2022, 15:20, Новости дня
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Для того чтобы ограничить нагревание поверхности Земли, нужно уменьшить количество солнечного тепла, которое ее достигает. В Соединенных Штатах выдвинули еще одно предложение по созданию искусственной облачности в стратосфере. Для этого специалисты считают возможным распылить на большой высоте мелкий порошок пищевого красителя E170.

Обоснование данной идеи представили в Гарвардском университете. По мнению ученых, распыление красителя необходимо проводить на высоте 20 километров над поверхностью нашей планеты.

В этом случае образовавшаяся взвесь долго продержится в воздухе, говорят специалисты. А количество солнечных лучей, которые достигают суши и океанских вод, значительно уменьшится.



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