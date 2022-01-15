 

Ричарда Докинза заочно оштрафовали за неявку в Ленинский районный суд Череповца по делу об оскорблении чувств верующих

15.01.2022, 15:11, Разное
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Ленинский районный суд Череповца оштрафовал британского популяризатора науки Ричарда Докинза за неявку на заседание по делу об оскорблении чувств верующих.

Ранее этот же орган признал экстремистскими две книги Докинза – “Бог как иллюзия” и “Самое грандиозное шоу на Земле: доказательства эволюции”.

Докинза оштрафовали за неявку в Ленинский районный суд ЧереповцаУченого подозревают в “производстве и распространении экстремистских материалов, которые при помощи так называемых “логических доводов” и так называемого “научного метода” причиняют страдания верующим”. Экспертиза также установила, что книги Докинза наносят вред психике несовершеннолетних, способствуют распространению атеизма, агностицизма, язычества и других аморальных и антиобщественных явлений.

Иностранцу предоставили шанс оправдаться лично в российском суде, однако он не воспользовался этой возможностью и не предоставил никаких уважительных причин своего отсутствия. Докинза решено заочно оштрафовать на 2237 рублей 04 коп., дата следующего заседания будет назначена уже в феврале.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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