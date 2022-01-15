Ричарда Докинза заочно оштрафовали за неявку в Ленинский районный суд Череповца по делу об оскорблении чувств верующих

Ленинский районный суд Череповца оштрафовал британского популяризатора науки Ричарда Докинза за неявку на заседание по делу об оскорблении чувств верующих.

Ранее этот же орган признал экстремистскими две книги Докинза – “Бог как иллюзия” и “Самое грандиозное шоу на Земле: доказательства эволюции”.

Ученого подозревают в “производстве и распространении экстремистских материалов, которые при помощи так называемых “логических доводов” и так называемого “научного метода” причиняют страдания верующим”. Экспертиза также установила, что книги Докинза наносят вред психике несовершеннолетних, способствуют распространению атеизма, агностицизма, язычества и других аморальных и антиобщественных явлений.

Иностранцу предоставили шанс оправдаться лично в российском суде, однако он не воспользовался этой возможностью и не предоставил никаких уважительных причин своего отсутствия. Докинза решено заочно оштрафовать на 2237 рублей 04 коп., дата следующего заседания будет назначена уже в феврале.

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