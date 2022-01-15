 

Был «желанным гостем» в ГДР — секретные документы Штази пролили свет на канцлера Шольца

15.01.2022, 15:00, Новости дня
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На заре своей политической карьеры канцлер Германии Олаф Шольц был «желанным гостем» в Германской Демократической Республике, пишет Die Welt. Также он состоял в Союзе молодых социалистов и социалисток в СДПГ(Юзос), в котором власти ГДР видели «надёжного партнёра в борьбе за мир». Всё это свидетельствует о том, что нынешний глава ФРГ всегда имел «проблематичные отношения» с врагами и противниками цензуры, считает автор статьи Алан Позенер.


AP

Недавно обнаруженные документы Министерства государственной безопасности ГДР свидетельствуют о том, что в начале своей политической карьеры нынешний канцлер Германии Олаф Шольц был «желанным гостем» по другую сторону Берлинской стены, пишет Die Welt. К тому же он тогда состоял в Союзе молодых социалистов и социалисток в СДПГ («Юзос»), который поддерживал партнёрские отношения с коммунистической молодёжной организацией «Союз свободной немецкой молодёжи», отмечает автор статьи Алан Позенер.

Ещё до объединения Германии делегация «Юзос», в составе которой находился и Шольц, прибыла в ГДР, и её члены заверили своих партнёров, что «реальных врагов мира» нужно искать в «оборонно-промышленном комплексе США», а также в праворадикальной фракции «Стального шлема» (Штальхельма), в которую входили немецкие консервативные политики и в первую очередь члены Христианско-демократического союза. Гэдээровская Социалистическая единая партия Германии видела в «Юзос» «надежного партнёра в борьбе за мир».

Этот эпизод показывает, что нынешний глава ФРГ всегда имел «проблематичные отношения» с врагами и противниками республики. Об этом свидетельствуют и другие эпизоды из его политической карьеры. К примеру, занимая пост мэра Гамбурга, он активно работал над тем, чтобы заключить государственный договор с Советом исламского сообщества. При этом некоторых из его членов ведомство по охране конституции в Гамбурге расценивало как исламистов, а Исламский центр Гамбурга считался форпостом Ирана в Европе.

В 2015-м Шольц помог заключить сделку с крупной китайской судоходной компанией Cosco. В результате 35% контейнерного терминала Толлерорт отошли концерну из Поднебесной. Гамбург стал важным входом для китайского импорта в Европу, и сейчас город находится в полной зависимости от него.

Есть также информация о том, что ещё до вступления в должность канцлера Шольц пообещал председателю КНР Си Цзиньпину, что будет держать своих партнёров по коалиции из партии зелёных «под контролем» и продолжит «прагматичный» курс своего предшественника Ангелы Меркель. И на фоне всего этого не удивительно, что канцлер остаётся верным своим старым «партнёрам по борьбе за мир» и поддерживает запуск «Северного потока — 2», заключает автор.



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