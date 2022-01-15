Санкции Евросоюза не помогут отвести российские войска от Украины

В ЕС решили не применять военную силу для урегулирования украинского кризиса, а вместо этого сделали ставку на санкции, в частности против главы Кремля Владимира Путина, пишет ZDF. В Москве это восприняли как «разрыв отношений». Дальнейших причин для ведения переговоров там не видят. При этом РФ наверняка не станет отводить свои войска от украинской границы и продолжит поддерживать угрожающий потенциал, убеждён корреспондент немецкого телеканала Кристиан Земм.

Обсудим это с нашим московским корреспондентом. Доброе утро, Кристиан Земм. Получается, никакой военной силы, но, возможно, экономические санкции. Какой у них потенциал устрашить российского президента Путина?

КРИСТИАН ЗЕММ, корреспондент ZDF: Здесь эти новые санкционные угрозы были восприняты очень негативно. Спикер Кремля Песков заявил, что штрафные меры против главы государства — это «запредельная мера». По его словам, это сравнимо с «разрывом отношений». Придётся ждать того, как ситуация будет развиваться дальше.

После дипломатического марафона на этой неделе РФ везде получила отказ на свои требования по безопасности. Поэтому здесь негативно оценивают прошедшие переговоры и дают им отрицательную оценку. Хотя тут, конечно, знали, что добиться выполнения требований по безопасности не получится. По сути, требование заключалось в том, чтобы Украину не брали в НАТО.

Это было, конечно, максимальное требование, которое НАТО и другие западные государства всегда решительно отвергали. Не лучше было бы сейчас для Москвы не настаивать на их выполнении, а как бы подвесить этот вопрос в воздухе, продолжая при этом оказывать давление? В чём стратегия Москвы?

КРИСТИАН ЗЕММ: С точки зрения Москвы, наилучшим вариантом было бы выполнение этих требований, хотя это и абсолютно нереалистично. И, конечно, они продолжат поддерживать угрожающий потенциал. И сейчас нет никаких признаков того, что РФ отведёт свои войска от украинской границы.

Напротив, министр иностранных дел Лавров ещё раз подчеркнул, что РФ имеет право делать на своей территории всё, что захочет. На данный момент складывается впечатление, что подвижек в этом вопросе не будет. В Москве не видят причин вести дальнейшие переговоры. Но в следующий четверг в Москву с первым визитом приедет министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, чтобы поговорить с министром иностранных дел Лавровым. В немецко-российских отношениях большое количество проблем: убийство в Тиргартене, нерешённый вопрос по поводу трубопровода «Северный поток — 2». Между странами существует большое количество проблем, но, конечно же, во время переговоров речь зайдёт и об Украине.

Да, министрам иностранных дел будет много чего обсудить на встрече. С нами на связи из Москвы был наш корреспондент Кристан Земм. Спасибо вам.

Дата выхода в эфир 14 января 2022 года.