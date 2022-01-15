 

Зятья Назарбаева покинули должности глав национальных компаний

15.01.2022, 14:58, Новости дня
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Супруг Алии Назарбаевой, младшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Димаш Досанов покинул пост гендиректора, председателя правления казахстанской государственной компании «КазТрансОйл».

«В соответствии с решением Совета Директоров АО «КазТрансОйл» от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Досанова Д.Г. в качестве Генерального директора (председатель правления) АО «КазТрансОйл», согласно поданного заявления», – передает РИА «Новости» сообщение фонда «Самрук-Казына» – акционер КМГ, который в свою очередь является акционером «КазТрансОйла».

Также в фонде сообщили, что с этой же даты досрочно были прекращены полномочия Кайрата Шарипбаева в качестве председателя правления АО «Национальная компания «QazaqGaz» (прежнее название – «КазТрансГаз»), акционером которой он является. При этом Шарипбаева казахстанские СМИ называют вторым мужем старшей дочери экс-президента депутата мажилиса (нижняя палата) парламента Дариги Назарбаевой.

Ранее Назарбаева назвала жестоким уроком для Казахстана произошедшее и отметила, что всплеск массовых беспорядков и погромов станет последним в истории страны.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане. 



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