 

Шевченко уволили с поста главного тренера «Дженоа»

15.01.2022, 14:58, Новости дня
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Украинец Андрей Шевченко покинул пост главного тренера итальянского клуба «Дженоа», на руководящей должности он пробыл 69 дней после назначения, сообщили в пресс-службе команды.

Под руководством Шевченко «Дженоа» провел 11 матчей, команда одержала одну победу, уступила в семи играх и трижды сыграла вничью.

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу возглавил клуб «Дженоа», выступающий в чемпионате Италии, 7 ноября. Тренер тогда подписал контракт с клубом до 30 июня 2024 года.



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