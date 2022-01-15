 

Виторган показал, какой памятник поставили на могиле основателя “Ералаша” Грачевского, который умер год назад

15.01.2022, 14:40, Новости дня
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“Ну вот, наш дорогой, светлый, добрый, человек! Ты и там улыбаешься. А как иначе? Любим, помним, навсегда!” – подписал он публикацию.

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Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan)

Контекст:

Виторган родился  27 декабря 1939 года в Баку. Учился в Ленинградском театральном институте, после чего работал в разных театрах Москвы и Ленинграда, в том числе в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола (с 1967-го по 1971 год). В кино сыграл более 100 ролей.

Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. Был одним из основателей детского киножурнала “Ералаш”, который выпускается с 1974 года.

21 декабря 2020 года стало известно, что Грачевский заразился коронавирусом. В течение недели он лечился дома, 27 декабря был госпитализирован, а 14 января 2021 года умер.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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