Собянин заявил о более 700 случаях заражения «омикроном» только в Москве

Голикова доложила о 783 случаях, но по всей России.

С 20 декабря в Москве выявили 729 случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон», пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы. При этом позже вице-премьер Татьяна Голикова заявила, все всего по стране зафиксировано 783 случая заражения этим штаммом.

«Доля «омикрона» составляет 41,7% среди всех проб, собранных для секвенирования с 6 по 9 января 2022 года», — рассказали в мэрии. Голикова же отметила, что на Москву приходится 53% случаев заражения «омикроном» по стране.

В период с 20 декабря по 13 января в столице провели 11,3 тысячи исследований коронавирусной инфекции.

По словам руководителя московского оперштаба Анастасии Раковой, в столице ожидается значительное увеличение числа заболевших. К 15 января заболеваемость коронавирусом может подскочить до семи тысяч человек в сутки, предупредил мэр Сергей Собянин.

В то же время Собянин отметил, что количество тяжелых заболеваний и госпитализаций не растет. «Тем не менее, все равно необходимо быть осторожными, беречься. Особенно это касается людей пожилого возраста, людей с хроническими заболеваниями», — сказал мэр.

В городских поликлиниках «значительно увеличили штат дежурных врачей для приема пациентов с симптомами ОРВИ», а также расширили «спектр доступных диагностических возможностей»: при наличии показаний пациенту теперь будут на месте проводить ЭКГ, взятие анализа крови и другие дополнительные обследования.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, сказала, что в случае с «омикроном» инкубационный период составляет от двух до пяти дней, раньше его длительность была шесть-восемь дней. По ее словам, человек с «омикроном» может заражать других уже в первые сутки после того, как заразился сам. «Очень важно, что, к сожалению, но это так, омикрон-штамм в значительной степени поражает и детей», — добавила она.

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До этого, 12 января, Голикова сообщала, что число инфицированных штаммом коронавируса «омикрон» россиян достигло 698. Днем ранее число заболевших «омикроном» составляло 305, по данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

«Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть пара недель, чтобы подготовиться», — пояснил президент Владимир Путин.

Мэр города Сергей Собянин заявил, что в столице уже «значительное количество» заболевших «омикроном», и в течение 7-10 дней ожидается рост числа инфицированных.

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