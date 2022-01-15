В Ингушетии предъявили претензии Кадырову

Сопредседатель общественной организации «Мекх-Кхел» Сараждин Султыгов предъявил три претензии в ответ на требование главы Чечни Рамзана Кадырова выдвинуть в его адрес обоснованные обвинения в трехдневный срок.

Соответствующее видеообращение опубликовано на YouTube, перевод приводит портал «Фортанга».

Первая претензия касается территориального вопроса, вторая – высказываний чеченских чиновников в адрес ингушского народа, третья – действий в отношении беженцев из Ингушетии, проживавших в Грозном во время военной кампании.

Султыгов предложил Кадырову создать двустороннюю комиссию для определения границ между регионами. Он напомнил об обещании отпустить территории, на которых проживал тейп Хашиевых и где расположены ингушские кладбища.

Он также заявил, что ингуши, проживавшие в Грозном и длительное время стоящие на учете, якобы сталкиваются с искусственно созданными препятствиями.

Общественник также попросил Кадырова, чтобы чеченские чиновники отказались от критики в адрес Ингушетии.

Напомним, глава Чечни обратился к ингушскому народу и потребовал предъявить ему обвинения в течение трех суток: «Если я ваш враг – определите степень вины и наказания. Скажите, что вы хотите сделать: избить, изгнать, убить». По словам Кадырова, отсчет начался 12 января в 17.30.

11 ноября в Сети появилось видео, на котором в приграничном с Чечней ингушском поселении Даттых Сунженского района тяжелая техника проводит ремонтные работы. Опубликовавший ролик пользователь Facebook Магомед Пидиев назвал это «очередной провокацией соседей», а после в Сети заговорили о том, что техника принадлежит ГУ «Чеченавтодор», а также о том, что она якобы может изменить течение русла реки Фортанги.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов ответил, что работы на берегу реки не могли повлиять на линию границы с Ингушетией.