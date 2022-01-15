“Всегда лохматая”, “Офигеть”. 39-летняя Брежнева показала, как выглядит без макияжа на отдыхе

Для фото 39-летняя Брежнева позировала с распущенными волосами и в лифе от купальника с леопардовым принтом.

“Восстанавливаюсь, наполняюсь, наслаждаюсь. Передаю вам немного тепла и солнца”, – подписала она снимок.

“Да, отдых тяготит и не лучшим образом сказывается на внешнем виде”, – прокомментировал vizimenkov.

“Хороша, чертовка”, – написал cit.cat.969.

“Офигеть”, – отреагировал groovy3303

“Всегда лохматая”, – отметила kravchuk7598.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в украинскую группу “ВИА Гра” 22 ноября 2002 года. После ухода из коллектива в 2003 году она начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) артистка родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Брежнева и Меладзе тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

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