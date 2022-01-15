“Всегда лохматая”, “Офигеть”. 39-летняя Брежнева показала, как выглядит без макияжа на отдыхе
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Для фото 39-летняя Брежнева позировала с распущенными волосами и в лифе от купальника с леопардовым принтом.
“Восстанавливаюсь, наполняюсь, наслаждаюсь. Передаю вам немного тепла и солнца”, – подписала она снимок.
“Да, отдых тяготит и не лучшим образом сказывается на внешнем виде”, – прокомментировал vizimenkov.
“Хороша, чертовка”, – написал cit.cat.969.
“Офигеть”, – отреагировал groovy3303
“Всегда лохматая”, – отметила kravchuk7598.
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Контекст:
Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в украинскую группу “ВИА Гра” 22 ноября 2002 года. После ухода из коллектива в 2003 году она начала сольную карьеру.
Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) артистка родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.
Брежнева и Меладзе тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.
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