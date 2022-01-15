 

Если детей в Сибири выгнали на мороз, кто-то скоро получит орден

15.01.2022, 13:52, Разное
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О ложном минировании наших школ каждые два года.

Эвакуация одной из школ в Великом Новгороде. Фото: соцсети

В ряде крупных провинциальных центров из-за фиктивных сообщений о заложенных бомбах снова начались массовые эвакуации школ. Врачей в РФ много и мнения о том, сколько через нас перекатилось волн коронавируса, сильно разнятся. Силовиков всех мастей в нашей стране еще больше. Но споров нет — волн массовой эвакуации жителей было три.

И все как одна они сильно смахивают на эпидемию. Проходят эти мутные кампании не в режиме падающих с крыши кирпичей, а вполне по военному — строго раз в два года.

  • Первая волна поразила народ осенью 2017 года,
  • вторая — с 29 ноября 2019 года.

  • Третья волна пришла также ближе к Новому году (в Красноярске, скажем, 24 декабря), но тут случилась задержка на праздничный запой — основные мероприятия развернулись уже во второй половине января 2022 года. На этот раз основной удар пришелся по школам, их эвакуируют сотнями.

    • Ни в одной другой стране мира ничего похожего за последние 20 лет не было.

    С тех пор уже и милиция без особых последствий стала полицией. И никакого анализа предыдущих волн фиктивных сообщений не было и нет, как и объяснений, кто же в 2017-м и 2019-м выгнал людей на улицу и нанес ущерб бизнесу.

    Сообщение, разосланное по электронным адресам екатеринбургских школ 12 января 2022 года. Фото из соцсетей

    Снова ложные сообщения о минировании, строго привязанные к местному часовому поясу, пришли после начала рабочего дня, в основном ближе к обеду. По-прежнему о мерзнущих на морозе детях молчит отвечающие за телефонный терроризм полиция, МВД, прокуратура, ФСБ. Как будто их пресс-службы перестреляли террористы.

    И ни одного письменного запроса в ответственные организации от депутатов из регионов, где более всего пострадали люди! Ни одного письма во власть от органов просвещения и вообще патриотически настроенных жителей и организаций. Для центральных каналов ТВ и всех официальных СМИ это также не событие.

    И это в России, где силовики высунув язык отлавливают в сетях одинокий перепост клипа «Рамштайн» семилетней давности.

    Поэтому не пытайтесь напугать людей рассказами о подметных письмах с иностранных серверов! На этот раз о злонамеренных украинских киберволонтерах в форме (популярная в прошлом версия) никто больше не вспоминает.

    Как и в прошлые волны беспрецедентного по массовости хулиганства (согласно нашему Уголовному кодексу) подбор времени и объектов «атаки» скорее свидетельствует о замысле великого начальника невеликого ума, каких у нас среди силовиков развелось немало. И все ведь зимой норовят поиграть в осажденную снежную крепость.

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    После нашей статьи о безобразиях, свалившихся на голову беззащитному населению в 2019 году, контрразведка заблокировала голландский защищенный почтовый сервис Startmail.com, с которого я успешно отправил в ФСБ письмо. Видимо, было решено, что это исчерпывающая мера.

    Затем последовательно было заблокировано несколько аналогичных сервисов, в том числе Proton Mail и Tutanota. С тех пор Proton Mail обзавелся зашифрованным календарем, зашифрованным облачным хранилищем для пользователей и прекрасно работает в РФ через свой же широко распространенный сервис Proton VPN. В надежде на ответ я отправил с заблокированной почты Proton Mail на адрес [email protected] письмо следующего содержания:

    «Уважаемые господа! Зимой 2019-го всю Россию охватила волна массовой эвакуации жителей из школ, детских садов и т.д. в связи с ложными сообщениями о минировании этих объектов. В качестве ответа ФСБ заблокировала в РФ данный почтовый сервис Протон, с которого я сейчас и пишу вам это письмо. Несколько дней в нашей стране снова идут эвакуации школ. Детей выгоняют на мороз. Не могли бы вы сообщить в официальном заявлении вашей пресс-службы, что же это за таинственные телефонные террористы орудуют в нашей стране и каковы результаты расследования предыдущих безобразий — ведь фиктивные сообщения о минировании являются как минимум хулиганством по нашему закону?

    Спасибо за ответ.»

    Очень надеюсь, что виновники вычеркнут очередную массовую рассылку ложных сообщений о минировании из своего плана мероприятий на зиму 2023–24 гг.

    Пусть на нашей Родине вырастет поколение детей, не слышавших завывания тревоги в школьных коридорах!

    Валерий Ширяев

    Источник: Новая газета



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