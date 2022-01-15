Пока ружье эскалации приставлено к голове Украины, прогресса на переговорах с Россией не будет – Блинкен

“Мы поделились с русскими нашей глубокой обеспокоенностью действиями, которые они предпринимают не только в отношении Украины, но и в более широком смысле. Они поделились своими опасениями. Мы дали друг другу, я думаю, немало поводов для размышлений”, – отметил Блинкен.

По его словам, теперь США проведут “очень тесные консультации с союзниками и партнерами”, и, как он предполагает, в Москве будет проходить аналогичный процесс.

Он еще раз подчеркнул, что в США не ожидали прорывов от этих переговоров.

“Мы сказали, что ничего не произойдет, если это не будет основано на взаимности, под которой я подразумеваю, что если мы собираемся что-то сделать для разрешения каких-либо законных опасений России, они должны сделать то же самое, когда дело доходит до наших опасений. Теперь у нас есть возможность напрямую поделиться этими опасениями. Однако если действительно и случится прогресс, он не может произойти, пока ружье эскалации приставлено к голове Украины. Так что нам нужно увидеть какую-то значимую деэскалацию, чтобы перейти к конкретному прогрессу”, – сказал Блинкен.

Глава Госдепа отметил, что президент РФ Владимир Путин “очень хорош в том, чтобы держать все свои возможности открытыми”. Блинкен полагает, что Путин сейчас “прикидывает, что может сработать, а что нет, и еще не до конца решил, что собирается делать”. В этой ситуации ответственность США, по словам чиновника, состоит в том, чтобы “четко прояснить, какие есть варианты, и какими будут последствия вариантов, которые он мог бы выбрать”.

Блинкен также подчеркнул, что нынешний кризис создан действиями РФ, Россия решает, по какому пути идти, и хотя США привержены пути дипломатии и диалога, “если они выберут конфронтацию, если они выберут агрессию, мы полностью готовы к этому”.

Контекст:

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10 января в Женеве прошли переговоры США и России по требованиям Москвы относительно “гарантий безопасности”. 12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО. 13 января в Вене прошло заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, на нем продолжились дискуссии между РФ и странами Запада о “гарантиях безопасности”.

По итогам этих встреч все стороны переговоров заявляли об отсутствии прогресса по обсуждаемым темам. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич по итогам заседания в Вене заявил журналистам, что реакция западных стран на российские предложения его разочаровала.

НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса. Столтенберг сказал, что Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия, подчеркнула замгоссекретаря США Венди Шерман.

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