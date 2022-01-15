 

Лукашенко назвал операцию ОДКБ в Казахстане сигналом для «точащих меч» у границ РФ и Белоруссии

15.01.2022, 12:44, Новости дня
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Операция ОДКБ в Казахстане будет сигналом всем, кто «точит меч» по периметру белорусско-российской границы, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко сообщил на встрече с миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане, что «это сигнал всем, кто точит меч по периметру белорусско-российских границ», передает БелТА.

«Мы понимаем, что события в братской нам республике – очередная попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимых государств, а угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для большинства государств на постсоветском пространстве», – добавил он.

Глава белорусского государства также отметил успешное завершение миротворческой операции ОДКБ в Казахстане по урегулированию кризисной ситуации.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Казахстан подвергся агрессии скоординированных террористических групп, прошедших спецподготовку и имеющих боевой опыт, «полученный в различных горячих точках».

Ранее Лукашенко заявил, что операция ОДКБ в Казахстане была разработана президентами РФ и Белоруссии.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.



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