 

Участник ДТП на Варшавском шоссе рассказал о подробностях аварии

15.01.2022, 12:44, Новости дня
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Водитель, попавший в ДТП на Варшавском шоссе 15 января, рассказал о подробностях инцидента, он объяснил, почему произошло столкновение.

«Намерен был повернуть в сторону заправки, включил поворотник, увидел автобус, затормозил. Машину занесло, произошла авария. Машина потеряла управление – я нажимаю на тормоз, а она едет», – рассказала мужчина изданию 360.

Он заявил, что не работает таксистом, а машину сдавал в аренду для работы в такси, но потом перестал это делать из-за поврежденной двери.

О состоянии пострадавших он не знает, добавив лишь, что во время аварии автобус врезался в столб. Самого момента столкновения он не видел, поэтому что именно произошло не знал.

Напомним, в Москве столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, пострадали в результате инцидента 12 человек, из них двое детей.



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