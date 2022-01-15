Стало известно о новом способе телефонного мошенничества через «Госуслуги»

Телефонные мошенники разработали новую схему обмана россиян, через которую они могут заполучить доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги», сообщают эксперты.

Злоумышленники звонят по телефону от имени сотрудников портала и предлагают привязать QR-код к странице пользователя «Госуслуг». Для этого, по их словам, необходимо назвать код, присланный в СМС. Благодаря ему можно войти в аккаунт и узнать личные данные человека, информирует «Коммерсант».

«При подобных звонках не требуется перевод денег, что притупляет бдительность», – объяснил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. При этом он отметил, что преступники воспользовались сбоем в «Госуслугах», из-за которого затормозилось обновление сертификатов после повторной вакцинации.

Директор по коммуникациям Infosecurity Александр Дворянский, в свою очередь, заявил, что в разговоре мошенники вынуждают человека принять импульсивное решение, а не перепроверять информацию. «Если пользователь выполнил требования злоумышленников, данные для входа на ресурс могут быть скомпрометированы», – резюмировал эксперт.

Перед Новым годом россияне стали массово получать щедрые и заманчивые предложения о скидках, распродажах и акциях якобы от известных брендов; такие письма оказались мошенническими рассылками и содержали фишинговые ссылки на сайты-клоны крупных торговых сетей.