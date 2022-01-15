 

Илья Глинников вышел на связь после возвращения из Казахстана

15.01.2022, 12:32, Разное
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Илья Глинников напугал родных и поклонников, когда, находясь в Казахстане, перестал выходить на связь. На днях актер благополучно вернулся в Россию и вышел на связь в соцсети Instagram.
Илья Глинников решил в составе туристической группы провести новогодние каникулы в Казахстане. В первых числах января в стране начались массовые беспорядки, а актер не звонил домой и не появлялся в социальных сетях. Сейчас он дома, с ним все хорошо, а возвращаться домой группе пришлось боевым самолетом ИЛ-76.

Актер с грустью сообщил, что им удалось покинуть страну, а местным жителям там придется жить дальше. Глинников поблагодарил военных за помощь, отметив, что «русские никогда не бросают своих на войне». Также он принес свои соболезнования всем тем, кого коснулась беда. Возвращение домой на военном самолете он назвал «легендой», прикрепив к посту несколько снимков в самолете, пишет издание «Слово и дело».



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