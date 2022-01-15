Мнение: Ложный флаг

CNN сообщила о том, что Джейк Салливан, советник президента по нацбезопасности, заявил о возможном проведении российской спецоперации на Донбассе для создания повода для вторжения. Спецоперация должна быть проведена «под чужим флагом».

Сама по себе практика подобных поводов не нова. Достаточно вспомнить Гляйвиц, Тонкинский инцидент, взрывы домов в Москве, Волгодонске, Балтийске и не удавшийся взрыв в Рязани. Это всё классические операции «под чужим флагом», создающие повод для применения силы. Есть более изощренные операции вроде теракта 911 — столь масштабный повод потребовался для не менее масштабных решений (где война в Афганистане и Ираке были лишь внешним проявлением, в реальности решалась задача существенного пересмотра баланса между свободами американцев и контроле над ними со стороны государства). В определенном смысле нынешняя «пандемия» – это тоже операция под чужим флагом, где некий вирус стал лишь поводом для принудительного и крайне жесткого размена прав и свобод людей на мнимую безопасность (а заодно решается масса иных задач вроде перераспределения собственности в глобальном масштабе). В общем, вполне тривиальная технология, не требующая сколь-либо изощренных методов.

У операций под ложным флагом есть особенность: официальная версия выдвигается буквально сразу, она же практически без паузы становится единственной, а любые сомнения в ней маргинализируются. Даже если в официальной версии обнаруживаются фатальные нестыковки. Достаточно вспомнить убийство Кеннеди и доклад комиссии Уоррена. Официальная трактовка — убийство совершил одиночка. Никакие независимые расследования не повлияли на официальную точку зрения, так как она была не про установление истины. Ровно то же самое со всеми иными операциями. Все возможные нестыковки в деле о теракте 911 просто отметаются, массовые убийства людей осенью 1999 года, предварявшие вторую чеченскую, рассматриваются только в разрезе озвученной властями версии.

Поэтому даже «кривое» исполнение подобной операции или неуклюжесть озвученной версии никакого значения не имеют. Важно лишь решение: создать подобный повод или нет. Главное начинается за ним, а собственно операция имеет сугубо технический характер.

Рискнет ли Кремль на провокацию с последующим военным решением — это вопрос только к нему. А что именно будет за провокация — обстрел донбасских городов, химическая атака или убийство какого-нибудь туземного гауляйтера — это совершенно несущественно. Учитывая людоедские наклонности кремлевских, они вполне способны на что-то массовое. Впрочем, в таких случаях гуманизм — избыточная опция. Американцы пожертвовали тремя тысячами клерков ВТЦ, в России «всего лишь» взорвали несколько хрущёвок.

—