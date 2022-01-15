“Мои дети знают цену деньгам”: певица Алсу рассказала о балансе строгой матери и подруги для дочек, а также о принципах воспитания в семье

Алсу является не только талантливой певицей, но также и заботливой мамой. Вместе с мужем Яном она воспитывает двух дочерей и сына. Своими секретами взаимодействия с наследниками знаменитость поделилась с поклонниками своего творчества, дав интервью на ютуб-канале KENG TV.

Осуждение и критика

У Алсу трое детей: старшей дочке Сафине пятнадцать лет, средней Микелле — тринадцать, а младшему сыну Рафаэлю — всего пять лет. Нередко певица слышит упреки и критику в адрес своей семьи относительно высокого уровня обеспеченности. Некоторым людям кажется, что дети растут избалованными — эдакими «мажорами», которые не знают цену деньгам.

Не последнюю роль в таком осуждении сыграла ситуация с участием Микеллы в вокальном шоу «Голос». Девочка одержала победу в финале, однако впоследствии выяснилось, что имела место фальсификация голосов со стороны семьи Алсу. Этот эпизод вызвал большой общественный резонанс, поэтому на певицу и ее семью обрушился шквал критики.

Личный пример

Сама Алсу опровергает обвинения в том, что ее дети растут избалованными. Артистка подчеркивает, что они с мужем прививают наследникам основы финансовой грамотности и своим примером показывают, что для обеспеченной жизни нужно много работать. Дети певицы видят, как родители «пашут», поэтому делают для себя правильные выводы. По мнению Алсу, наследники четко знают, что богатство не сваливается на голову просто так, что нужно усердно трудиться для того, чтобы жить в достатке.

Певица отмечает, что в их семье не принято удовлетворять все прихоти детей. Например, сын или дочки не могут зайти в магазин и купить все, что захотят. Или не могут потребовать новый телефон только потому, что вышла новая модель. По словам Алсу, ее дочери по пять лет ходят с одними и теми же телефонами. Новые вещи и подарки не вручаются детям часто. Ребята понимают, что иногда презенты нужно заслужить.

Формирование правильных ценностей

По мнению Алсу, деньги не должны являться в жизни первостепенной вещью. Самое главное — это быть не богатым, а добрым и сострадательным. Чтобы сформировать подобные ценности и качества, певица берет своих детей с собой на благотворительные мероприятия. Там она часто выступает бесплатно, и компанию ей иногда составляет дочь Микелла. Также Алсу берет с собой наследников, когда посещает детские дома.

Благодаря посещению подобных мест дети видят реальную жизнь, осознают, что далеко не все люди живут в таком достатке, как они, что нуждающимся необходимо помогать.

Открытый диалог

Себя Алсу считает строгой, но справедливой мамой. Она старается найти оптимальный баланс между ролью строгой матери и подруги. По мнению артистки, у нее это неплохо получается. Например, Микелла иногда просит у матери совета относительно той или иной ситуации, однако не всегда соглашается с ее мнением. Алсу на своем не настаивает, дает возможность дочери принять решение самостоятельно. Но со временем дочь видит, что мама в очередной раз оказалась права.

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Певица считает, что очень важно давать детям высказаться. Это правило особенно необходимо соблюдать при воспитании подростков. У них присутствует юношеский максимализм, бунтарский дух, склонность считать, что родители их не понимают. Алсу считает, что в такой ситуации нужно действовать деликатно: пытаться понять точку зрения ребенка, но не давить, а оказать поддержку, отнестись с пониманием и в то же время дать дельный совет. По словам певицы, к детям нужно всегда относиться с уважением, а не давить авторитетом и не думать, что раз они маленькие, то должны во всем и всегда подчиняться взрослым.

Отношение к кружкам и секциям

У Алсу доверительные отношения с детьми, они могут обсудить любые темы. В воспитании артистка старается ни в коем случае не одергивать детей: мол, делай так, а не делай так. Знаменитость осуждает родителей, которые заставляют наследников посещать те секции, которые нравятся взрослым, но не нравятся ребятам. Алсу считает, что никакого толку от посещения таких кружков не будет.

По ее мнению, нужно интересоваться у детей, чем им нравится заниматься, а чем нет. И также следует доносить важность обретения тех или иных знаний или навыков. Ее дети точно знают, зачем им нужно учить китайский язык, например. Они понимают, для чего стараются, а не делают что-то из-под палки просто потому, что так сказали родители.

Цифровой детокс

Алсу вспоминает свое детство, когда детей невозможно было затащить домой, когда они проводили время со сверстниками на улице. Сейчас знаменитость констатирует ситуацию в точности до наоборот: ребята не выходят из дома, а сидят в Интернете.

Алсу негативно относится к использованию гаджетов. Она старается ограничивать время пребывания ребят в Сети. По ее мнению, смартфоны, планшеты и т. д. портят зрение и негативно влияют на психику. Конечно, гаджеты должны быть, но их нужно использовать по назначению и с умом, а не «зависать» в них целыми днями напролет. По мнению артистки, детей нужно занимать чем-то нужным и полезным.