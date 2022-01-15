Экономим на шопинге: как стилизовать старую одежду, которая у вас уже есть (рабочие модные уловки)

Модницы, которые стремятся купить все горячие новинки, никогда не используют слово “экономия”. Так легко стать рабом моды, но гораздо труднее выработать свой собственный индивидуальный стиль.

Большинство модных экспертов имеют безграничные возможности, но все они предпочитают простую одежду. Они знают, что идеальный образ состоит из деталей, умения стилизовать те или иные вещи. Хотите сэкономить на шопинге, но при этом выглядеть “на все 100”? Тогда возьмите на вооружение эти стильные уловки.

Закатайте рукава рубашки

Обычная рубашка (даже цветная) кажется весьма формальным элементом. Да, вы можете расстегнуть пару верхних пуговиц, но этого будет недостаточно. Для составления стильного и расслабленного образа рекомендуем вам небрежно закатать рукава изделия.

Подверните штанины джинсов

Знаете ли вы, откуда пошла мода подворачивать брючины? Модницы хотят показать красоту своей обуви, а заодно сделать ноги чуточку длиннее. Этот прием используют многие, в нем нет ничего нового.

Чтобы выделиться из толпы, рекомендуем вам подвернуть брючины джинсов один раз так, чтобы получилась очень широкая манжета.

Накиньте на плечи жакет

Модные блогеры любят делать фото с накинутым на плечи жакетом или пальто. Эта стильная накидка структурирует силуэт и делает образ более респектабельным. Почему бы не воспользоваться этим лайфхаком и вам?

Кстати, вы можете накидывать на плечи сразу несколько блейзеров, как это сделала модель на главном фото. Просто подберите оттенки рубашки и накидки так, чтобы они образовывали плавный переход.

Завяжите рубашку или топ узлом

Этот прием позволит вам сделать акцент на талии, сбалансировав силуэт. Завязав узлом на животе рубашку или футболку, вы получите совершенно преобразившийся внешний вид. Ваш аутфит без лишних вложений получит новый кроп-топ, а ноги станут бесконечно длинными.

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Заправьте один конец рубашки внутрь

Если вы полностью заправите рубашку в брюки, в этом не будет креатива. Для создания более расслабленного и непринужденного образа возьмите один передний край изделия и подоткните его под пояс. Это асимметричное решение тоже хорошо обозначает талию, но выглядит более современно.

Используйте ремень

Надоел старый блейзер или нет денег на новое тканевое пальто? Возьмите подходящий по оттенку широкий ремень и зафиксируйте его на талии. Яркие акценты играют решающую роль в современном стиле.

Составляйте многослойные образы

Если в вашем гардеробе есть платье в бельевом стиле, которое вы берегли для вечеринки, предлагаем вам использовать этот элемент для создания повседневных комплектов. Просто наденьте под платье-слип контрастную футболку или лонгслив. Для создания непринужденности выбирайте удобную обувь.

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Разновеликие рукава

Это кажется мелочью, но разновеликие рукава в многослойных образах выглядят очень эффектно. Секрет создания стильного образа прост. Выбирайте лонгслив или водолазку, оттенок которой контрастирует с цветом блейзера. Закатайте рукава жакета, но оставьте незакатанными рукава нижнего слоя.

Открытое плечо

Прием с ниспадающими с плеча рубашки или джемпера стали использовать сравнительно недавно. Мы предлагаем вам применить этот лайфхак при ношении джинсовок или легких курток. Чтобы все получилось, верхний слой должен иметь силуэт оверсайз. Застегните среднюю пуговицу, закатайте рукава и спустите изделие с одного плеча.

Замените топ платьем

Если вы хотите собрать нестандартный многослойный образ, предлагаем вам заменить топ платьем на бретелях. Пусть это изделие будет промежуточным слоем между брюками и блейзером. Не забывайте создать контраст оттенков.